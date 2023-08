Manal empezó su camino en el sello Mandioca. O viceversa.

Según cuenta la historia, para editarlos con un disco fue que Jorge Alvarez y unos jóvenes amigos, estudiantes secundarios, Javier Arroyuelo, Silvio Ramaglia y Pedro Pujó, crearon la discográfica, que fue pionera en advertir que tenía un fuerte potencial artístico y comercial el recién nacido rock argentino.

En 1970, luego de un caótico y consagratorio debut en la compañía independiente, Manal firmó con RCA y en ese sello multinacional, claramente más importante que Mandioca, grabó su segundo disco.

En ese trance del aterrizaje en la nueva compañía, fue que Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina, es decir los manales, hicieron unas fotos promocionales en el hoy inexistente Ital Park.

Estas imágenes, junto a otras tomadas en el estudio de grabación, durante el registro del disco El león, son las que ahora aparecieron en el archivo de quien firma esta nota.

Sinceramente, no sé cuándo ni cómo llegaron a mí estos negativos, por lo cual no sé quién es el autor de las tomas.

Pregunté a varia gente que podía saberlo, por ejemplo a Pujó, a los periodistas Pipo Lernoud y Juan Carlos Kreimer, y a los músicos Gabis y Martínez, pero ninguno pudo dar precisiones.

Los consultados tiraron algunos nombres de fotógrafos históricos que registraron con maestría y alta visión el comienzo del rock argentino: Juan Carlos Perotta, Oscar Boni, Ricardo Rodríguez.

Es altamente probable, pero no seguro, que haya sido Perotta el autor de las fotos en el Ital Park. De las del estudio, no se sabe nada.

Kreimer sumó otro nombre posible: cree que las fotos claramente promocionales en el viejo parque de diversiones las hizo Pablo Alonso, fotógrafo de la Editorial Abril, para una nota en la revista Claudia. Pero los otros consultados hablaron de una primera publicación de esas fotos en la revista Cronopios. Así que ni siquiera hay coincidencia de en qué medio aparecieron estas imágenes por primera vez.

De todas maneras, la única certificación legal, si fuese necesaria, sería la posesión de los negativos. Y los negativos, ya se ha dicho, están en una caja en una casa de Agua de Oro, Córdoba….

Por eso, hecha esta aclaración, y demostrado este intento de reconocimiento, se publican estas fotos aquí por primera vez.

Con los tres músicos de Manal he tenido contracto. A Javier Martínez lo vi bastante en los 80. Por medio de un amigo periodista que lo entrevistó la semana pasada, sé en qué anda. De Alejandro Medina tengo noticias, sé que no está bien de salud. Y con Claudio Gabis he tenido más contacto que con los otros dos. Nos hemos visto bastante, aunque vive en España. Nos encontramos en Buenos Aires, aquí en Córdoba -estuvo una vez en Disco Pi, coincidiendo con Omar Mollo- y en otros lugares del país; por ejemplo, en Mendoza.

Todos los fundadores del rock argentino merecen un reconocimiento. Litto Nebbia y Los Gatos, Luis Albrto Spinetta y Almendra, Moris, Miguel Abuelo, Pappo, Pajarito Zaguri. Pero sobre todo los Manal, que no solo fueron parte de ese big bang, sino que además son reconocidos como los primeros, en todo el mundo, en hacer blues en español.

NOTA IMPORTANTE: La versión de Avellaneda Blues de Manal que se escucha en el video documental realizado en 2013 sobre el tema, no es la original sino una que recreó Claudio Gabis en su disco Convocatoria, de 1995, con León Gieco en la parte vocal.