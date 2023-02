Medio siglo de una maravilla del rock contemporáneo

Quienes tuvimos el disco en nuestras manos, hace muchos años, lo recordamos con precisión. Hasta con detalles. En la portada había un jardinero durmiendo en un banco de la plaza; a la izquierda se veía la cortadora del césped, y atrás, una fila de cipreses prolijamente podados y gente mirando quién sabe qué. La escena era en tonos amarillos, verdes y marrones. Había sido creada por la pintora británica Betty Swanwick con el nombre de The Dream (El sueño).

Esa fue la imagen de Selling England by the pound (Vendiendo Inglaterra por una libra), el maravilloso quinto álbum de Genesis, sucesor del también notable Foxtrot (1972), publicado en 1973, o sea hace hoy 50 años. Medio siglo.

En ese tiempo, Genesis era un quinteto con Peter Gabriel de frontman, Phil Collins en la batería, Steve Hackett en la guitarra, Tony Banks en los teclados y Mike Rutheford en el bajo. Todos capísimos. Después se fueron Gabriel y Hackett, y quedaron tres con Phil Collins al frente (esa es la etapa de más suceso). Simplificando, esa banda y otras como Yes, Emerson, Lake & Palmer y Premiata Fornería Marconi, entre muchísimas más, dieron impulso al rock sinfónico que terminó pasándose de rosca en complejidades y glamour, siendo el cultivo exacto para que apareciera la contracara, el punk. Todo, en los geniales años 70.

Genesis hace 50 años. De izquierda a derecha, Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Mike Rutheford y Steve Hackett.

Los shows de Genesis, con Gabriel en primera línea, eran antológicos. Por fortuna, quedaron testimonios, como el disco en vivo Genesis Live 1973, de hace 50 años también.

¿Y qué decía Genesis? No era sencillo. Su música era compleja y sus textos no eran qué-lindo-culo-tenés. En el primer tema de su disco de hace 50 años, decía: ¿Podés decirme dónde yace mi país?, dijo el fauno a los ojos de su verdadero amor. Yace conmigo, clamó la Reina Maybe… Y aquí empiezan otras lecturas. Maybe, en inglés, es Tal vez. Eso es parte del tema Dancing the the moonlit Knight (Bailando con el caballero iluminado por la luna).

En otro buen momento del disco, dice Gabriel: “Es la una y es la hora de almorzar, bom de dum de dum, cuando el sol golpea y me recuesto en el banco, siempre los puedo escuchar”. Es en I Know What I Like (In Your Wardrobe), título que, traducido, viene a ser algo como Sé lo que me gusta (de tu guardarropas).

¿Qué nunca lo escucharon? Quizá sea la hora. Aunque hayan pasado 50 años desde el momento en que apareció.