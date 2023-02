En internet se puede encontrar: Gracias a la vida, canción de Mercedes Sosa. No, no, no. Decididamente no: es una canción de Violeta Parra, de Chile. La interpretación es de Mercedes Sosa, de la Argentina, sí.

Gracias a la vida no es de Mercedes Sosa… aunque sí. De alguna forma. Porque la maravillosa voz de la cantante argentina, nacida en Tucumán en 1935, fue la gran difusora de las creaciones de la folklorista chilena, nacida en 1917 y fallecida, por propia decisión, en 1967. Entonces sí, podría decirse que la canción es suya. Pero no.

En 1971, cuando hacía solo un poco más de un lustro que había debutado ante un gran público en el festival de Cosquín, y poco y nada había comenzado para ella, Mercedes hizo un disco llamado Homenaje a Violeta Parra que presentaba canciones como la ya nombrada y Volver a los 17, Los pueblos americanos, Me gustan los estudiantes, Según el favor del viento, La carta y Qué he sacado con quererte, entre algunas otras, que volverían definitivamente famosa mundialmente a su autora.

Violeta ya era muy reconocida, cómo negarlo, aunque no al enorme nivel que finalmente lo sería. Se sabía, sobre todo en ámbitos cercanos al folklore, que había sido una formidable investigadora del canto anónimo de su tierra, una gran autora -también intérprete de sus canciones- y una formidable artista plástica que, además de pintar, tejía. De hecho, había expuesto en el famoso Museo del Louvre parisino.

Pero su arrasadora forma de ver el mundo la había llevado a pegarse un tiro mortal en el verano de 1967, cuando solo tenía 49 años.

En el 71, Mercedes, con solo 35 años, demostró su aguda visión para elegir repertorio y grabó un disco en homenaje a Violeta.

Así empezó la historia que hoy Internet convirtió en un clásico error.

Un dato no menor: el 4 de octubre, día del nacimiento de Violeta, se celebra en Chile el “día de la música”.

Esta es una digitalización del tema Gracias a la vida, extraído del vinilo original, publicado en 1971.