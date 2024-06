Gabriel vino por primera vez en el 1988 con la gira Amnesty, cuando estaba en la cima del mundo con su celebrado So, el de Sledgehammer, Red Rain, In Your Eyes y Don’t Give Up, publicado dos años antes. Después retornó en el 93 para hacer un concierto en Vélez.

Antes de eso último, en 1990, había actuado en el Estadio Nacional de Chile junto a sus amigos de Inti Illimani.

Y en 2009 se presentó nuevamente en la Argentina.

No fue para presentar un disco ni para celebrar un aniversario. Fue para cantar nomás.

Estuve las tres veces en que se presentó en Buenos Aires.

Qué artista magnífico que es.

En el Vélez del 2009 lo acompañó una de sus tantas bandas formidables: Tony Levin en bajo, contrabajo y stick, Richard Evans y David Rhodes en guitarras, David Lynch en batería, Angela Pollock en teclados y su hija Melanie Gabriel en voz.

Y, recuerdo, no exhibíó grandes artilugios escenográficos ni pantallas sorprendentes: lo central fue la música.

Así, la descosió.

Lo que sigue es uno de los muchos momentos del show en que la comunicación entre el artista y el público fue directa y entusiasta.

Adviértase.

Aquella actuación en la Argentina del 2009 fue parte de un tour mundial llamado Small Place. que siguió en Chile y en México.

Gabriel publicó el pasado 1 de diciembre su décimo disco solista, i/o, y el 13 de febrero cumplió 74 años.