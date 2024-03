Lo de Facundo Cabral es una gran leyenda. Tal vez no llegue a historia real.

No se supo si fue cierto, o no, que fue amigo de la Madre Teresa de Calcuta, que viajó no se sabe cuántas veces por todo el mundo, o que cantó en Nochebuena en el pesebre en que nació Jesús.

No importa.

Lo cierto es que el cantautor argentino nacido en La Plata, no en Tandil como solía contar, hizo de su vida un cuento de realismo mágico que nos dejó a todos con la bocaabierta.

Un día, otro, el programa “Disco Pi” recuperó su primer disco, publicado en 1971, donde figuraron la canción que sería la más célebre suya y otras que nadie -o muy pocos- conocen.

En su homenaje, aquí está un fragmento de ese envío documental.

Un tiro impensado, loquísimo, terminó con su vida en Guatemala, el 9 de julio de 2011. Justo el día en que se celebra, en la Argentina, la Independencia. El día del cumpleaños de Mercedes Sosa. Hasta para morirse le tocó un día que no fuese cualquiera, pobre Facundo.