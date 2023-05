Con su impactante espectáculo The Wall Live, Roger Waters llenó el estadio de River nueve veces en marzo del 2012 (el récord recién lo batió el año pasado Coldplay).

Tanto éxito no fue una gran sorpresa, la verdad, porque en un país con tanta cultura rock como la Argentina, la llegada como solista del principal compositor de una banda como Pink Floyd, ideólogo además de una obra conceptual tan potente como The Wall, era lógico que se convocara tal multitud. Cortó más de 600 mil tickets.

Además, en estos últimos años sobre todo, Waters ha tenido un fuerte acercamiento a ciertos costados políticos progresistas; algo evidente en Latinoamérica y en especial en nuestro país. Se opuso a la opulencia de Israel en su conflicto con Palestina, tuvo encuentros personales con Gustavo Cerati y Pedro Aznar, y a partir de eso se ocupó de seguir de cerca la evolución del conductor de Soda Stereo luego de su colapso en Venezuela, e invitó a León Gieco a uno de sus conciertos de aquí en 2018.

Además, rodó en Buenos Aires el videoclip de The Child Will Fly, una canción suya de reciente producción, junto a Gustavo Cerati, Shakira, Pedro Aznar y Eric Clapton, en el que tiene un rol protagónico el histórico músico de folklore Vitillo Abalos. Y no lo hizo en cualquier lugar turístico de la ciudad sino en la Villa 31 de Retiro.

En los dos conciertos que Waters hizo en el Estadio Único de La Plata en noviembre de 2018, eligió para que sea su telonero al grupo mapuche Puel Kona, e invitó a León Gieco para que sumara una versión de su tema La memoria.

Ahora se retira. Así lo anunció.

Lo hace con una gira mundial llamada This Is Not a Drill, que literalmente vendría a ser Esto no es un taladro o Esto no es una perforación, y que en realidad es Esto no es simulacro.