Sinéad O’Connor, adiós

Murió Sinéad O’Connor. Esa fue gran la novedad de ayer, justo el día en que Mick Jagger cumplía 80 años. Se fue una de las mejores cantantes de su generación, una artista valiente que tocó el cielo con las manos hace 30 años, en el comienzo de los 90, con un disco y sobre todo con una canción de ese disco, que puso de pie a todo el mundo más que nada con el videoclip de esa canción. La que había escrito Prince y se llamaba Nothing Compares 2 You, que O’Connor cantaba en su videoclip promocional en primerísimo plano, donde se veía su rostro hermoso y sobre todo sus espectaculares ojos claros.

Ya se sabe: fue su misma familia la que confirmó la triste noticia: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", dijo el comunicado.

Después le leer eso, ya no hubo ningún lugar para un posible malentendido. Era todo cierto.

Recordé el alboroto que provocó cuando en la noche del 3 de octubre del 92, o sea en un momento de gran éxito suyo, rompió la foto del Papa en una emisión en directo del programa Saturday Night Live y dijo, muy seria: -Fight The Real Enemy. O sea, lucha contra el verdadero enemigo. Había modificado, en una versión a capella, la canción War de Bob Marley, refiriéndose al abuso de menores, y con esta acción de inusitada y sorpresiva violencia, intentaba llamar la atención sobre unas denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes de la iglesia católica.

Sin que aquello de la foto del Papa en la televisión en un primer momento se explicara adecuadamente, un compañero de la redacción en la que trabajaba por entonces, leyó los cables que acababan de lanzar las teletipos, nuestra internet de aquel tiempo, y me dijo en tono burlón: -Mirá tu chica, está reloca.

Me hablaba de esa forma porque en ese mismo ámbito yo había comentado que tiempo atrás, en el hall del Hotel Sheraton de Santiago de Chile, tuvimos unos minutos solos, Sinéad y yo, en los cuales, después de haberle hecho unas preguntas, en el que sería el primer y único reportaje que hizo con un medio periodístico argentino, ella me pidió que le ayudara a llevar al español unas frases que quería decir ante el público, entre canción y canción, sobre el empoderamiento femenino, y que en ese trance, me tomó de las manos. “Tu chica”, me dijo mi compañero de trabajo y eso, que era una cargada, a mí me sonaba como un formidable elogio aunque todo empezaba y terminaba, claro, en una ficción.

Es que todos veíamos en ella una chica para soñar hermoso.

Sobre ese episodio en Chile acabo de hablar por WhatsApp con mi amigo uruguayo Tabaré Couto, que vive en Santiago desde hace muchos años, y que fue testigo directo de aquel episodio en el hall de ese hotel, aquella tarde de octubre del 90, porque estaba conmigo. Nos reímos mucho.

También recordé cómo fue su aparición en el escenario, en la noche de ese día del 90, en el Estadio Nacional de Chile, vistiendo zapatillas de básquet, calzas y un colorido pañuelo. Cantó con Peter Gabriel, recuerdo.

Y, claro, qué desafiante había lucido el día anterior, ante un periodista muy conservador y machista que la había intentado desvalorizar sus afirmaciones y su look, en la conferencia de prensa que servía de anuncio para el encuentro musical, impulsado por Amnesty International, que se hacía como un pedido de respeto para los Derechos Humanos y en el que participaban, también, Sting, Rubén Blades, los Inti Illimani, Jackson Browne y otros grandes artistas.

Después de aquellos episodios anecdóticos en Chile, que me prometí no volver a contar sino ante una circunstancia de importancia -y su muerte vaya si lo fue-, seguí con especial atención su carrera. Su disco Universal Mother, que no fue un éxito comercial pero que a mí me encantó, su tiempo de rastafarismo, sus discos de reggae, su convencido paseo por el folklore irlandés. Y supe que sus cambios: en 2017 pasó a llamarse Magda Davitt y al año siguiente, tras convertirse al Islam, se puso otro nombre, Shuhada' Sadaqat.​

En febrero de 2022, decidió dejar la música después del suicidio de su hijo Jake, que se había escapado de un centro de salud mental. Desde entonces circularon versiones preocupantes sobre su estado. Se dijo que estaba tan mal que había intentado suicidarse, y que se mantenía viva gracias a la medicación cada vez más fuerte que le recetaban sus psiquiatras.

Ayer se supo que ha muerto.

Recién, cuando estaba escribiendo el final de esta nota, una compañera del diario porteño en el que trabajaba en el 92, hoy super combativa en el feminismo, me escribió por WhatsApp: -Viste, Negro, qué tremendo. Siempre supimos que la chica tenía razón.