En el disco que este año cumple 50 -cómo pasa el tiempo, oh-, la banda da a conocer, sí, el tema principal del disco, It'sOnly Rock ’n Roll (and I LikeIt), que estaría destinado a ser un clásico de sus performances en vivo, hasta hoy vigentes. Y hay más: un cínico If You Can't Rock Me, un reggae como Luxury, la melancólica Time Waits For No One. Pero por sobre todo el espíritu -la despreocupación, dicen algunos estudiosos- que subyace es lo que caló hondo en el espíritu de los jovencitos rockers argentinos en el comienzo de los 90.

Así nació aquí, y luego se fortaleció, y maduró, el rock barrial. También llamado rollinga en homenaje a sus inspiradores.

Así se entiende por qué el grupo, cuando llegó a tocar en vivo por primera vez a estas lejanas tierras del sur americano, provocó tanto revuelo.

Fue por toda su historia, claro. Por su espíritu y sus temas indestructibles. Pero por sobre todo por el concepto de este disco.

Basta ver el video oficial del tema central de este disco, con Mick Jagger bailando al frente de la banda, todos vestidos de marineritos, para entender por qué se hicieron monumentales aquí los Stones.

El disco It’sOnly Rock ’n Roll, dice la historia, es el que marcó la salida del grupo del guitarrista Mick Taylor y el primero en identificar al dúo de producción de Jagger y Keith Richards como TheGlimmerTwins. Esos parecen datos de alguna forma al margen.

Más lo segundo no es poco importante: aquí se advierte cuánto aportaron Jagger y Richards en el modelaje del sonido del grupo.

Es el que has hoy los convierte en célebres en el mundo. Aquí también, claro.