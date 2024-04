Por talento, por humildad, por entrega y por consecuencia durante más de 55 años, merece estar en el cuadro de honor del rock argentino. Es un misterio por qué aún no ha sucedido. No me lo explico.

Hace un par de días vi el documental sobre Creedence Crearwater Revival en Netflix y midiendo su sencillez –“es rock para camioneros”, le espetaban despectivamente en su momento-, me pregunté algo parecido por Vox Dei: por qué no se lo reconoce más. Si lo merece.

Recuerdo como si fuera ayer -y sucedió hace mucho tiempo-, cuando con una gran humildad el gran Ricardo Soulé, en ese momento líder de Vox Dei, y su compañero Rubén Basoalto, baterista del grupo, pasaron por mi pequeño departamento de recién llegado a Buenos Aires para contarme que la banda proyectaba un disco sobre el Cantar del Mío Cid.

Eso muestra la foto central de esta nota, que es de tono casi hogareño.

Vox Dei cuarteto -con Soulé, Quiroga, Basoalto y Yodi Godoy- saltó de Quilmes a Buenos Aires a fines de los 60 y se hizo de un lugar entre los pioneros. Era el tiempo en que todo era aún nada.

Poco después la banda se animó a llevar al rock el libro sagrado del catolicismo: aún hoy, La Biblia según Vox Dei luce aún como una obra insuperable.

Y en los 70, ya consolidado como un trío, tuvo un tiempo de alto brillo. Luego, en los 80 y después, las glorias del pasado le aseguraron una vigencia inédita en este rock.

En ese tiempo, ya convertidos en clásicos, los entrevisté varias veces.

Hoy, con Soulé convertido en un solista que toca el violín más que la guitarra, y ya sin Basoalto, que murió en noviembre de 2010, Vox Dei hoy es Willie Quiroga y compañía.

Quiroga tiene 83 años y es el más veterano de los rockers argentinos.

La obra de Vox Dei tiene joyas inoxidables. Cómo desconocerlo: hay que hacer la lista y se puede ver sin dificultad.