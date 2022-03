Acuerdo con el FMI: consensos y disensos según las encuestas

En notas anteriores de este espacio hemos repasado las tendencias que miden las encuestas respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar las condiciones de pago de la deuda contraída por la gestión Cambiemos en 2018.

Con el texto ya listo para el debate y posterior la votación en el Congreso, se impone actualizar los últimos datos de opinión pública sobre el tema, deslindando aquellos puntos en los que surge un consenso de los que arrojan matices u opiniones divididas.

Según una reciente encuesta de Ricardo Rouvier & Asociados, casi 7 de cada 10 electores (69,2%) califica de favorable el principio de entendimiento con el organismo, mientras que casi 22% piensa que es desfavorable; 9,1% no sabe (gráfico arriba). Asimismo, 63,2% de los electores está de acuerdo con el pago al FMI, vs casi 27% que se muestra en desacuerdo; 10,1% no sabe (gráfico abajo).

Consistente con estas tendencias, la última encuesta realizada por la consultora Clivajes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires (PBA), el 61,3% de los electores de ese conglomerado distrital (que agrupa al 45% de los votantes de todo el país) se pronuncia a favor de realizar un acuerdo con el FMI, mientras que 21,4% se muestra en contra; 17,3% ns/nc (gráfico abajo).

Así, se concluye que en esas esas dos variables hay consensos ampliamente mayoritarios, que se ubican entre el umbral del 60% y el 70% de acompañamiento en el sentido de que la deuda tiene que ser renegociada para acordar condiciones de repago.

Sin embargo, esto no quiere decir que en este tema complejo no haya también espacios de disenso. Un punto clave que divide opiniones es el impacto del acuerdo con el Fondo en el metro cuadrado de los electores. Según la encuesta más reciente de la consultora Giacobbe, las opiniones al respecto están muy divididas: 31,2% cree que resulta negativo para su vida cotidiana vs casi 19% que lo ve positivo, mientras que 24,4% no percibe ningún impacto y casi 26% no sabe (gráfico abajo).

El mismo escepticismo en cuanto al impacto del acuerdo con el FMI se percibe en la última encuesta realizada por la consultora Delfos en provincia de Córdoba, si bien en este caso se indaga en la variable macroeconómica. Para 3 de cada 10 electores cordobeses (33%) la firma del entendimiento hará que empeore la economía argentina, mientras que 31% piensa que seguirá igual que ahora; apenas 14% cree que firmar el acuerdo permitirá que el país deje atrás la crisis, propiciando una mejora de la economía, y 22% ns/nc (gráfico abajo).

Comparando esas percepciones actuales con las que generó el acuerdo firmado por la gestión Cambiemos en 2018, hoy se insinúa un optimismo levemente menor (por una diferencia estadísticamente no significativa de 4 puntos porcentuales, de 18% a 14%) y un pesimismo sensiblemente menor (17 pp, de 50% a 33%); lo que más crece es la expectativa de continuidad (23 pp, de 8% a 31%) y el ns/nc aparece estable (pasa de 24% a 22%, una variación estadísticamente no significativa).

En síntesis, el análisis comparado de datos de las últimas encuestas arroja consensos mayoritarios respecto a la necesidad de acordar el pago de la deuda con el FMI, pero las opiniones en cuanto a su impacto en términos macroeconómicos y microeconómicos están muy divididas, con casi un tercio de pesimismo y alrededor de 1 de cada 4 opiniones atravesada por la incertidumbre.