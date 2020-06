Por la pandemia de coronavirus y ante las cuarentenas dispuestas a lo largo del mundo, la actividad turística se ve totalmente restringida desde marzo.

Aquellas personas que trabajan y viven de turismo, tales como hoteles, agencias de viajes y transportistas, se encuentran en una crisis tras la caída de sus facturaciones a cero.

Por ello es que desde el sector convocaron a una marcha este viernes a las 11:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, que pasado el mediodía había llegado al centro de la ciudad, para visibilizar la situación y en reclamo de una ley de emergencia para el rubro.

Guillermo Valdeomillos, de la agencia de viajes Arcoiris, dijo a Canal 10 que la actividad sigue "como el día que nos mandaron a casa, esperando algún tipo de ayuda favorable, más allá de que algunas acciones se hicieron, que no fueron para todos, tal el caso de ATP o créditos a tasa cero, y viendo que el sector que cada vez está más sumergido en la incertidumbre y en no poder trabajar por la pandemia".

En diálogo con Crónica matinal, el agente de viajes explicó que tanto hoteleros como empresas de transporte para turismo están en la misma situación. Con la marcha, buscan que se cree una ley de emergencia nacional y provincial.

"Ya con un préstamo no nos alcanza. El los hoteleros informaron que en la ciudad de Córdoba hay 3 mil personas que quedarían sin trabajo, sumado a otro tanto de agencias de viaje y sumado a los transportistas, empresas que viven de lo que las compañías de viajes contratamos. Ellos también tienen unos costos muy elevados y están igual que nosotros", detalló Valdeomillos.

Luego, indicó que ante la crisis, algunos colegas "se han reinventado y no son más agentes de viajes. Todavía no podemos cuantificar la cantidad de agencias que ya no pertenecen al rubro y ojalá que cuando esto termine, aquellos que por el momento tuvieron que tomar otra actividad puedan volver, porque cada agencia de viaje, hotel u ómnibus es un proyecto familiar".

Valdeomillos afirmó que una ley de emergencia abriría las posibilidades con respecto a la economía del sector. Así, podrían dialogar con los gobiernos nacional y provincial sobre la parte impositiva. "Hace más de 60 días que no facturamos y los impuestos base se siguen cobrando. Y si no los pagás, te endeudás. Por más que nosotros no facturemos, hay un impuesto como ingresos brutos que es base y hay que pagarlo igual. Se nos está haciendo imposible, entre impuestos, alquileres y servicios", concluyó.