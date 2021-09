La venta de autos usados aumentó 20% en lo que va del año y los 'semi nuevos' son los más demandados. Según los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en agosto se comercializaron en Argentina 153.386 vehículos usados, una baja del 0,54% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendieron 154.216 unidades.

En comunicación con La Perra Vida, de Radio Universidad, el periodista especializado en industria automotriz Mauro Osorio dijo que “es un mercado complicado, pero no difiere de otros mercados en Argentina. Es un mercado de escasez, hay cosas que hay y otras que no. En esa puja se posiciona el precio entre oferta y demanda. Como la oferta es menor cada uno pone el precio que considera y eso complica las cosas. Argentina es un mercado productor de autos, pero no es que abastece a todo el mercado, se realizan pickup y otros modelos más. Es cierto que exportar te daría la posibilidad de traer algunos otros modelos más desde Brasil. Son las restricciones al dólar las que estarían dificultando las operaciones”, sostuvo.

En este sentido y por falta de autos nuevos, sus precios aumentaron pero el stock también está restringido y son las distorsiones del mercado las que preocupan a los concesionarios, que aseguran que también faltan repuestos.

Osorio mencionó que se realizaron medidas que funcionaron como la quita de las retenciones a la producción de exportaciones. “El tema es que tanto autos de producción local o importados están en precio dólar. En el mejor de los casos tiene un 40% de piezas compradas en el mercado local. Entonces se fabrica y se ensambla en Argentina y es una limitación a las autopartes. Entonces cuando hay pocos autos se deja que las concesionarias vendan los vehículos a cualquier precio .” En referencia a la lista de precios de los automóviles, el especialista en industria automotriz, dijo que el Fiat Cronos básico arranca en 1, 8 millón de pesos y no hay más barato que esos montos.

Finalmente Osorio hizo referencia al impuesto a los supuestos autos de “lujos”. “Ese impuesto le pone un techo al precio de los autos de 3 millones y medio de pesos aproximadamente. En su momento se llamó impuesto de lujo y que nada tiene de eso porque si el piso arranca en casi dos millones y el techo es bajo. Lo que sucede que se produce para no pagar ese impuesto y la concesionaria imponga el precio a convenir con el consumidor. Es un tema complejo y a resolver.” concluyó el especialista.