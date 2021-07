Desde el primer minuto del miércoles 7 y hasta el 8 de julio en principio, arrancó Ofertón, una tienda de ventas online al modo de Hot Sale, lanzada por el gobierno de la provincia de Córdoba para incentivar las ventas en comercios minoristas.

Con un total de 372 empresas y comercios cordobeses inscriptos y a través del sitio web Ofertón.cba.gov.ar, los clientes pueden acceder al listado de ofertas y promociones de los nueve rubros que participan en la iniciativa. Computación y Electro, Hogar, Muebles y jardinería, celulares, consolas, perfumería, herramientas y artículos para la construcción, juegos y juguetes y alimentos y bebidas, presentan sus ofertas y promociones.

El secretario de Comercio de la provincia, Juan Pablo Inglese, aseguró que se realizaron todos los controles a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, para que los precios y las ofertas sean reales, "porque se sabe que muchas veces (en otros eventos de venta electrónica) no lo son".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad el funcionario resaltó que es la primera vez que un gobierno provincial lleva adelante una iniciativa como esta y dijo que las expectativas están centradas en "instalar" la marca Ofertón y lógicamente, promover las ventas. "Estamos muy expectantes por la fecha, porque muchas personas cobraron el sueldo" y aguinaldo, "porque estamos alejados de otras fechas de venta digital y con descuentos reales y promociones", aseguró.

Se pueden utilizar todos los medios de pago que los comercios manejen, "aunque se le suman Tarjeta Cordobesa y Bancor, que dan la posibilidad de pagar en 12, 20 y 24 cuotas y para quienes operen con la tarjeta Cordobesa Crédito". Inglese resaltó que en este caso, van a tener una reducción de un 20% extra al de la oferta, con un tope de 1500$ y en todos los casos habrá un descuento de 20% en el costo del envío", tras la firma de un acuerdo con Oca, Andreani y Correo Argentino.

En relación a la posibilidad de extender el evento más allá del 8 de julio, el funcionario no lo descartó al asegurar que "se irá evaluando y analizando la posibilidad" en función de la cantidad de tráfico digital que haya en la última jornada.

En lo referido a los recaudos tomados para evitar estafas digitales, señaló que "tenemos la garantía de haber elegido hacerlo dentro del dominio del gobierno de la provincia, que tiene estándares de seguridad informáticos más elevados que una página normal"

En ese sentido, Inglese sostuvo que "además, se realizó un chequeo" detallado a todos los comercios participantes "para que no exista ningún tipo de delito o engaño al consumidor". No obstante, aclaró que "Ofertón no manda mails, ni pide datos de seguridad ni personales" y advirtió que el equipo de gestión estará controlando para minimizar esos riesgos.