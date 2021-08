Ex funcionarios e integrantes del gabinete del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) suelen ilustrar, muchas veces en anécdotas a la prensa, el perfil pragmático del ex presidente. La compleja gestión económica posconvertibilidad, con un país en salida de una crisis financiera y social, orientaba su dirección según dos preocupaciones centrales del santacruceño: que las paritarias le ganen (por 2 o 3 puntos) a la inflación, y que el asado no falte en la mesa de los argentinos. Mucho menos bajo una administración peronista.

De cara a las elecciones de medio término, el Gobierno de Alberto Fernández retoma la línea keynesiana: intervención del Estado para estimular demanda y consumo popular. Mejorando el poder adquisitivo de las clases medias y sectores trabajadores, se mejora en consecuencia la competitividad electoral; la ecuación que hace el oficialismo. De fondo, como variables que se entrecruzan, el avance de la vacunación busca ponerle fin a la pandemia al mismo tiempo que se produce un reacomodamiento de precios y salarios.

Según las estadísticas del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en julio el precio mostró una caída del 0,9% respecto al mes anterior. Este es un dato que hay que poner en contexto: de julio/20 a julio/21, las subas interanuales de los cortes vacunos parten del 70% y superan -en el caso del osobuco- el 100%.

Números muy por encima del Índice de precios al consumidor (IPC) relevado por INDEC: para el período junio/20 - junio/21 (último dato disponible) la inflación acumulada es de 50,2%.

En septiembre pasado, el ministro de Economía Martín Guzmán presentaba los principales lineamientos del presupuesto 2021: proyectaba una inflación del 29% anual. Según INDEC, en el primer semestre de 2021 el IPC registra una suba general del 25,3%.

Reapertura paritaria

Dadas estas evoluciones, el oficialismo rehabilitó las negociaciones entre trabajadores y patronales. Las paritarias firmadas en el primer trimestre se situaron en el rango de 30% a 35%, en línea con la inflación presupuestada.

Pero la aceleración inflacionaria de fines de 2020 y principios de 2021 (cuando los alimentos, en general, y la carne, en particular, se dispararon en contraste con el resto de los bienes y servicios) hizo que las subas salariales para los trabajadores en blanco perdieran cuerpo.

Según un estudio de la consultora Equilibria, los salarios llegarán a las elecciones de noviembre ganándole 3% a la inflación en el tercer trimestre. Esta mejora en el salario privado medio representaría una suba equivalente de 5 kilos de asado, llegando a 129 kilos.

Tras la experiencia económica del macrismo, con una inflación descontrolada en sus últimos años de gobierno, llegando al 53,8% en 2019, la oposición parece no poder ingresar en el debate socioeconómico, aunque sigue siendo el aumento de precios la principal batalla discursiva contra el gobierno del Frente de Todos.

Las paritarias cerradas estas últimas semanas (empleados de sanidad, camioneros, construcción) lograron subas que superan, en principio, los aumentos del IPC: los incrementos van del 45 al 48%. El resto de los gremios reflotó la expectativa para que en las próximas semanas se habiliten nuevas reaperturas.

La disputa por el tema de la campaña de vacunación tampoco parece favorecer a opositores, debido al relativo éxito y avance en los porcentajes de población inoculada. Con este escenario, el oficialismo está enfocado en dejar atrás la pandemia y mejorar los principales índices de actividad y empleo.

Los precios en Córdoba

De acuerdo con el relevamiento realizado telefónicamente en 30 puntos de venta ubicados en la ciudad de Córdoba y 15 bocas de supermercados en julio de 2021, la carne vacuna tuvo una caída leve, del (- 1,2%) con respecto a junio, y mostró un alza del (+86,2%) con respecto a julio de 2020.

Los cortes que exhibieron las bajas más considerables con respecto a junio de 2021 han sido el roast beef (-4,1%), la tapa de asado, (-3,5%), y el asado de tira (-3,0%).

El asado de tira para junio de 2021 en Córdoba fue estimado en $753, la falda $552, el vacío $792 y el matambre $827.

Fuente: IPCVA. INDEC.