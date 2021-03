Luego de un 2020 completamente virtual, no solamente para las clases, sino para muchísimas otras actividades, la continuidad de la pandemia sin la garantía de la presencialidad llevó a muchas familias a adquirir computadoras de escritorios o notebooks. Las ventas en ese rubro se incrementaron un 40% respecto del año pasado.

Luis Neyra, empresario del sector informático, brindó a Crónica 10 un panorama de cuánto cuestan y de cómo elegir la máquina que sea más conveniente, de acuerdo a la utilización que se le va a dar.

"Una notebook, desde 40 mil pesos en adelante, sería un precio razonable. Hay máquinas que se llaman cloudbook que pueden estar en 25 mil pesos, 26 mil pesos, pero van a servir para redes sociales, no para otra cosa. Después queremos diseñar, después queremos hacer programas de photoshop y no va a andar", indicó en diálogo con Crónica del Mediodía.

Aumentaron las ventas de computadoras y notebooks

"El rango es muy amplio, porque el usuario es muy amplio. Para un docente por ejemplo que hoy tuvo que tener sí o sí un elemento tecnológico, el rango de precio estaría entre los 65 mil y 80 mil pesos, no menos de eso, porque si compra por debajo de esa línea va a comprar mal." aseguró Neyra.

Por otro lado, habló de la utilización que le dan los más chicos a las computadoras: "El chico no sólo quiere la máquina para la virtualidad del colegio: el chico quiere jugar. De hecho es necesario que juegue porque en el juego rompe todas las barreras del miedo a la computadora." por lo que allí la compra se encarece.

Foto: El Cronista

Neyra consideró fundamental que a la hora de invertir en computadoras "veamos para qué la vamos a usar", ya que no es lo mismo el uso doméstico que el profesional. Aconsejó que los clientes "se hagan asesorar por una casa de informática que en Córdoba hay muchísimas, muchas son serias, pero que no terminen en un portal, o no terminen en una góndola".

Consejos a la hora de comprar impresoras:

Más allá de las computadoras y notebooks, en muchos casos existe la necesidad de una impresora, y hay muchas con distintas características y por supuesto, distintos precios. En ese marco, Neyra sugirió que "No se guíen por la foto. La foto es un buen precio en una estantería o en un portal de internet donde te ofrecen una impresora por 7900 pesos".

"Lo fundamental es que la gente observe qué capacidad de tinta tiene el cartucho. Con dos mililitros de tinta son dos gotas de tinta, por ende, la duración va a ser de dos gotas de tinta. Hoy hay nuevos sistemas, la tecnología avanzó muchísimo: existen equipos con sistema continuo de tinta, que rinden 4500 páginas, el equivalente a 9 resmas de papel. Una enormidad para una casa de familia", finalizó Neyra.