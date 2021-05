El exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo dijo que el gobierno debería descongelar las tarifas para bajar la inflación y utilizar el aumento del precio internacional de las materias primas para pagar la deuda con el Club del París.

En una entrevista con Infobae el padre de la convertibilidad afirmó: "Lo mejor que podría el Gobierno hacer es eliminar los controles y descongelar las tarifas, manteniendo la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre. Aunque en este período reciente hubo disciplina en este sentido, la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre fue precedida por mucha indisciplina en los trimestres previos".

Cavallo rechazó que el aumento de las tarifas podría traducirse en un aumento brusco de la inflación.

"Cuando la gente tiene que gastar más en servicios o bienes cuyos precios estaban controlados, le quedan menos ingresos para gastar en todos los otros bienes y servicios que tenían y siguen teniendo precios libres. Por lo tanto, el mayor aumento de los precios controlados se compensará con un aumento menor de los precios libres", argumentó.

Por otra parte consideró que el aumento de los precios internacionales en las materias primas que exporta el país deberían utilizarse para cubrir la deuda con el Club del Paría

"Debería servir en la negociación con el FMI, pero es absurdo que no se le pague al Club de París, así como también no permitirles a las empresas que tienen deudas con el exterior que puedan pagarlas. Deberían pagar la deuda con el Club de París y permitir que las provincias que todavía no reestructuraron sus deudas lo puedan hacer. Pero, en lugar de aprovechar el contexto, se pelean con todos, adentro y afuera del país", afirmó.