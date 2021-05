Cierre de exportaciones y acuerdo de precios de la carne: ¿dará resultado?

Desde FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) difundieron un informe sobre cómo se conforma el precio de la carne.

Al presentar su análisis sobre la cadena de la carne bovina, desde la cría hasta su comercialización, explican que el precio del kilo está conformado por un 64,6% por costos de la cadena, 28,1% son impuestos, mientras que el 7,3% está explicado por las ganancias.

David Miazzo, economista de la Fundación FADA, dijo a Crónica Matinal de Canal 10 que existe una "alta participación de los impuestos, un 28% del precio final".

“La carne en febrero tuvo un precio promedio de $530,85 por kilogramo, de ese precio la cría explica el 29,8%, el feedlot 26,7%, frigorífico 6,5%, carnicería el 8,9% y los impuestos el 28,1%”, detalla el informe de la Fundación.

"Argentina tiene dos impuestos en la carne que otros lugares no los tiene: ingresos brutos y el impuesto a créditos y débitos bancarios", explicó.

Entre los distintos eslabones que integran la cadena, el que más sufrió fue el de las carnicerías el cual obtuvo una caída en su rentabilidad. Según FADA, esto podría deberse a la imposibilidad de trasladar todos los aumentos a los precios de mostrador a causa del reducido poder de compra de los consumidores.

En cambio, informaron que “la cría mantiene buenos niveles de rentabilidad, el feedlot mejoró su margen y el frigorífico se mantuvo en una situación similar a meses previos”. Todo esto implicó que el resultado económico aumente 3,4 puntos en el intervalo de los seis meses de cada informe.

Con respecto a los impuestos, el informe de Fada aclara que el 75% son nacionales (impuesto a las ganancias, IVA, e impuesto a los créditos y débitos), 20% provinciales (inmobiliario rural, ingresos brutos) y 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial). Y agrega que los de mayor peso son el IVA y el impuesto a las ganancias, que explican el 65% de los impuestos totales.

Cierre de exportaciones

En un principio, el gobierno nacional buscó contener los aumentos a través de un acuerdo de precios para la carne entre el gobierno y frigoríficos exportadores, que permite comercializar algunos cortes a un precio inferior mediante cadenas de supermercados y el Mercado Central.

Ahora, que no dio resultado, el presidente Alberto Fernández respaldó la iniciativa de frenar las exportaciones durante 30 días.

Al respecto, el economista destacó que "la cadena de la carne es una de las más competitivas: hay varios productores, frigoríficos y cadenas de supermercados".

Y sentenció: "No me parece correcto enfocar la atención en el precio de la carne cuando todos los precios están subiendo. Hay un problema macroeconómico que no vamos a resolver suspendiendo la exportación de un producto".

Finalmente, admitió que "cuando se toman este tipo de intervenciones los precios pueden bajar en el corto plazo", aunque puso reparos en estas medidas a largo plazo "porque después no le cierran los números a los productores y ahí baja la producción".