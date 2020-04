La pandemia del coronavirus ha afectado profundamente a la economía de muchos sectores.

Uno de ellos son las pequeñas y medianas empresas y emprendimientos familiares que no están exceptuadas como servicio esencial en tiempos de cuarentena.

Tamara Sternberg, titular de la librería El Emporio del Libro, en diálogo con Canal 10, explicó que alrededor de 1200 pymes cordobesas hoy se ven afectadas, no sabiendo cómo afrontarán el pago de servicios, impuestos y salarios de sus empleados.

Si bien, desde este lunes la venta de libros a domicilio quedó exceptuada por decreto, incluida en la venta de artículos de librería e insumos informáticos, el tiempo y el flujo de ventas perdidos ya no se recupera.

De esas 1200, el 50% son empresas familiares, sin empleados. Sin embargo aquí el problema surge porque el Estado brinda créditos para el pago de salarios, detalló Sternberg.

"Hemos pedido a los gobierno municipal, provincial y nacional que las tasas, los servicios, los impuestos, se suspendan por 90 días y que esa deuda sea prorrateada por un año", explicó y manifestó que "no es que no queremos pagar nuestras obligaciones, no tenemos con qué".