Recientemente informaron sobre la modificación en la compra de dólares con el nuevo agregado del 35% correspondiente al impuesto a las ganancias. Ahora, ANSES necesita evaluar si las personas que quieren comprar dólares perciben algún plan social.

Es por eso que desde la entidad encargada de seguridad social lanzaron una web para corroborar esa información, la cual se desarrolló para que las entidades bancarias accedan.

Sin embargo, las personas también pueden chequear previamente su información. Solamente necesitan poner su CUIL y el sistema les dice si pueden o no comprar dólares.

¿Cómo funciona la web?

La consulta se hace a través de https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/, donde nos va a pedir el CUIL o CUIT. También hay que poner el período a consultar, que debe ser reciente y no mayor a 6 meses.

Luego, el mecanismo de respuesta es algo confuso. Si la leyenda dice "no es posible emitir la certificación negativa", acompañado del sello "denegatoria certificación negativa" significa que uno está autorizado a comprar dólares.

En cambio, si no dice nada y tampoco figura el sello significa que quien consulta no puede acceder a la compra de la moneda estadounidense. En este caso, solo se debería ver los motivos por los cuales no puede comprar dólares.