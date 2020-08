Este miércoles al mediodía, el presidente Alberto Fernández participó del lanzamiento de una línea de lavarropas de la empresa Newsan donde manifestó: "Es muy importante seguir contando con empresarios que apuestan, que crean y que producen, que exportan en la Argentina porque ese es el modo en que el país se va a poner de pie”.

En ese marco, el mandatario informó que por la mañana se comunicó con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien señaló que “pudimos intercambiar ideas sobre lo que pasa, y saber que, sin prisa pero sin pausa, nos podremos poner a trabajar para ordenar el desorden que heredamos”.

“Mi conversación con Kristalina me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”, explicó al tiempo que aseguró: “Para poder seguir ordenando estas cosas debemos pedirles a los empresarios que sigan confiando en el país, que sigan creyendo en que el país que tantas veces ha caído sabrá levantarse otras tantas veces”.

En ese sentido, afirmó que “la Argentina salió del pozo de los deudores intratables, y el mundo nos hace saber que no va a postergar ninguna de estas inversiones ni el trabajo de nadie”.