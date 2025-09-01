Desplome del consumo: cerraron 16.000 kioscos en un año, 43 por día

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) alertó que 16.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos 12 meses, llevando el total de comercios del rubro por debajo de 100.000 por primera vez en décadas.

El promedio equivale a 43 cierres diarios.

El derrumbe del consumo —con caídas de ventas de hasta 40% interanual, según el sector—, los aumentos de costos fijos (alquileres, tarifas) y la competencia informal y de cadenas explican el fenómeno.

En la provincia de Córdoba, entidades locales estiman que al menos 1 de cada 5 kioscos bajó la persiana.

Empresarios del rubro advierten que, sin medidas de alivio (créditos blandos, reducción de cargas y fiscalización de la venta informal), el cierre de comercios podría profundizarse en lo que resta del año.

Datos claves