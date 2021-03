El 96% de las mujeres de entre 55 y 59 años, que en un futuro inmediato llegarán a los 60 (edad estipulada por ley para acceder a una jubilación) se quedarán sin el beneficio. Así lo indica un estudio realizado por el periodista especializado en Economía, Alfredo Flury.

En su columna habitual en Crónica 10, Flury explicó que ese enorme porcentaje de mujeres no van a poder jubilarse pese a llegar a la edad correspondiente porque no tienen los 30 años de aportes realizados que requiere la ley.

"El año que viene vence una prórroga otorgada por la Anses, que, de no ser renovada a través de una nueva prórroga, dejaría a este enorme grupo de personas sin jubilación", sostuvo. Dicha moratoria -renovada tanto por los gobiernos de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri- permite que las beneficiarias, una vez jubiladas, paguen en cuotas los aportes que les falta para llegar a los 30 años requeridos.

"Sin una prórroga, esta cantidad de mujeres quedan a la intemperie. No obstante, podrían llegar a cobrar la PUAM ( Pensión Universal Para Adultos Mayores) que es el 80% de la jubilación mínima" que hoy asciende a sólo $19.035,30 pesos, informó Flury.

El 96% de las mujeres de 55 a 59 años no podrán jubilarse | Alfredo Flury

Por otro lado, también es cierto que las prórrogas de dichas moratorias han desfinanciado la Anses, que cuenta con un déficit altísimo: lo que aportan cada mes los empleados en actividad (en blanco por supuesto) en el sistema de reparto, no alcanza para cubrir la enorme cantidad de beneficios que brinda el organismo nacional entre jubilaciones, pensiones y otro tipo de prestaciones.

Causas:

Según el analista, el hecho de que el 96% de las mujeres entre 55 y 59 años no pueda jubilarse por falta de años de aportes "revela la altísima informalidad o desocupación entre las mujeres".

"La mujer no está inserta en el mercado laboral, en muchos casos es ama de casa, el ama de casa no cobra nada -más allá de que sea un trabajo, no es remunerado- con lo cual ahí no hay aportes, pero además o están en la informalidad, buena parte de ellas, o en muchísimos casos estuvieron en la informalidad durante la mayor parte del tiempo, con lo cual ni siquiera reúnen 5 ó 7 años de aporte, cuando hacen falta 30" detalló el periodista.

"Es una radiografía que muestra la cruda realidad argentina, no de ahora, sino de muchos años atrás. ¿Qué hará el gobierno? todavía falta un año: hay que ver si prorroga o no a la moratoria" finalizó Flury en su habitual columna de Economía en Canal 10.