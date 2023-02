El Banco Central finalizó la jornada de hoy con compras por 4 millones de dólares y consiguió su segundo saldo positivo consecutivo tras los US$ 3 millones adquiridos ayer.

La entidad monetaria no encadenaba dos rondas seguidas con compras desde el 16 de enero último.

La semana pasada el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$470 millones. Descontando los US$ 7 millones acaparados entre ayer y hoy, el BCRA acumula un rojo de US$ 896 millones en lo que va de febrero.

En enero, la autoridad monetaria registró en total ventas por US$ 190 millones. En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $202,48 promedio, con un incremento de 75 centavos respecto al último registro de ayer.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,3% hasta los $ 367,29 y el MEP sube 0,3% hasta los $ 357,40, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negocia a $379 por unidad, una suba de $2 en comparación con el cierre de la víspera.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 36 centavos respecto a su cierre precedente, y finalizó en $195,31.

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $263,22 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $334,09.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $354,34, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $404,96.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 244,610 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 26,06 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 730 millones.

Télam