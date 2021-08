Con la justificación de prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso limitar las operaciones con el dólar Contado con Liqui (CCL) sólo para quienes tengan una cuenta en el exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El dólar CCL es una operación legal por la cual una persona o una empresa puede cambiar pesos argentinos o dólar MEP por dólares en el exterior y, para ello, utiliza la compraventa de acciones, letras o títulos de deuda. De esta manera, y a través de una maniobra con los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc), no pagan impuesto por esos dólares en el exterior y eluden el pago del impuesto a débitos y créditos.

En el marco de las restricciones para la compra de dólares con el fin de cuidar las reservas, personas y empresas utilizan este mecanismo para convertir los pesos en dólares en sus cuentas en el exterior. La entidad estableció que “en ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros”.

La medida apunta también a contener la brecha con el dólar oficial y ponerle un techo a la cotización del CCL, que ronda los $172 y según estimaciones oficiales, el Banco Central tuvo que disponer un volumen cercano a los 25 millones de dólares diarios en las últimas jornadas para contener la cotización. Con la medida se espera reducir el volumen de este tipo de operaciones y evitar el uso de las reservas para que el precio no se dispare.