La mayor criptomoneda llegó a tocar los US$ 33.400 en la mañana de este domingo, casi un 20% por debajo de los US$ 41.200 que cotizó el martes por la tarde, aunque luego recuperó fuerza para situarse arriba de los US$ 35.400 en horas de la tarde, según datos del portal Coinmarketcap.

El llamado "hashrate" -la unidad de medida que explica la potencia de procesamiento de la cadena de bloques de Bitcoin- está cayendo significativamente en China a medida que el gobierno de ese país avanza con cierres de locales en los que se mina la criptomoneda, lo cual está afectando su precio a nivel mundial, dado la cantidad de transacciones de la red que se certifican en ese país.

De hecho, una estimación por la Universidad de Cambridge cifra en cerca del 65% de la minería de Bitcoin del mundo se llevó a cabo en China en abril de 2020.

"A largo plazo, la mayoría considera que la salida de China es positiva, pero en el corto plazo puede generar ventas de inventario", dijo Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre en el intercambio de criptoderivados FTX, citado por Bloomberg.

Uno de los factores citados ha sido la preocupación de que China tome medidas drásticas contra la minería en medio de las preocupaciones sobre el uso de energía y accidentes mortales de carbón.

Según un informe del Global Times, respaldado por el Partido Comunista, cierre de muchas minas de Bitcoin en la provincia ha provocado el cierre de más del 90% de la capacidad minera de Bitcoin de China.

A principios de semana, el dueño de la empresa Tesla, Elon Musk, negó haber vendido una parte importante de los Bitcoin que la compañía compró a principios de año y dijo estar dispuesto a aceptar la criptomoneda como forma de pago de sus autos eléctricos en el futuro, lo que había hecho saltar su precio hasta los US$ 41.000.

Lo interesante es que también había sido él quien desencadenó, entre otros factores, una venta masiva de criptomonedas al criticar la cantidad de energía utilizada por los servidores que respaldan el BTC y de negar a sus clientes la opción de comprar sus autos utilizando la criptomoneda.



Fuente: Télam