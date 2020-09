El Gobierno Nacional resolvió extender el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela los precios de los alquileres y prohíbe desalojos. Así lo confirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, este jueves.

La medida, enmarcada en este contexto de pandemia, también mantiene las cuotas de las hipotecas UVA. "Los dos decretos ya están escritos", indicó Todesca y aclaró que falta que los firme el presidente Alberto Fernández.

"Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia", expresó la funcionaria en declaraciones al medio La Red.

Desde la Federación de Inquilinos Nacional expresaron su conformidad con la decisión y advirtieron a quienes alquilan: "Les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores".

Fue a través de un comunicado en el que también afirman que "desde la Federación vamos a defender hasta su total cumplimiento por parte del mercado inmobiliario". Aunque no se definió durante cuánto tiempo, se estima que será hasta el 31 de diciembre próximo.