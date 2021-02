Elon Musk se pronunció sobre la inversión de su empresa de 1.500 millones de dólares en la compra de Bitcoin.

El magnate y fundador de Tesla y SpaceX sostiene que invertir en Bitocin puede ser una buena opción para empresas del S&P 500.

"La acción de Tesla no refleja directamente mi opinión. Tener algo de bitcoin, que es simplemente una forma de liquidez menos tonta que el efectivo, es lo suficientemente audaz para una empresa del S&P 500", expresó Musk en Twitter y aclaró que él personalmente "no es inversor, sino ingeniero, y no posee ninguna acción que cotice en bolsa aparte de Tesla".

Y sorprendió: "Sin embargo, cuando la moneda fiat tiene un interés real negativo, solo un tonto no miraría en otra parte. El bitcoin es casi tan basura como el dinero fiat. La palabra clave es 'casi'".

El dinero fiat es el emitido y validado de forma legal por un Estado. Por ejemplo, Dinero Fiat son el dólar estadounidense, el euro y todas las otras monedas de reserva.

Mientras tanto, el Bitcoin fue furor en las últimas semanas, tras superar el umbral de los 60.000 dólares, en el marco del incremento de esta tendencia elegida por empresas que se inclinan por esta moneda virtual como nuevo método de pago.