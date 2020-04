El Sindicato Petrolero de Córdoba (SINPECOR) y la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) firmaron un nuevo Acuerdo Marco, destinado a mejorar el porcentaje que perciben los trabajadores que no asistan a sus lugares de trabajo, en la etapa de cuarentena.

La medida apunta a los salarios del mes de mayo, luego de un período de fuerte caída en la actividad y en las ventas, que estacioneros acusaron de hasta un 90% en la etapa más rígida del aislamiento obligatorio. Hay que recordar que el propio mercado le fue desfavorable, a una actividad que nunca se suspendió al ser considerada esencial en el marco de las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional.

En este contexto, en el que se advierte un poco más de movimiento en los últimos días y esto permite prever un posible incremento en las ventas, por la habilitación de específicas actividades en general y en particular la flexibilización en las llamadas “zonas blancas” de la provincia (aquellos distritos en la provincia donde no hay circulación del coronavirus), las partes acordaron mejorar el monto a percibir, para aquellos trabajadores de estaciones de servicio que no concurran a sus lugares de trabajo.

Al respecto, José Sarracini, Secretario Gremial de SINPECOR, reconoció que la no concurrencia pactada con los estacioneros se da en el marco del reducción de atención en algunos surtidores y en las actividades de las áreas comerciales en las estaciones, lo que hace que menos trabajadores asistan a sus lugares de trabajo. También, que muchos estacioneros organizan grupos quincenales, de modo que la ausencia no sea todo el mes, en parte de los trabajadores.

“Este nuevo acuerdo permitirá que los petroleros que no asistan a sus lugares de trabajo puedan cobrar el 75% de sus básicos de convenio, incluyendo antigüedad, presentismo, quebranto de caja (en caso de corresponder) y los $4.000 de incremento solidario (Decreto N°14/2020) que se venía cobrando”, explicaron por medio de un comunicado. Son 7.000 los trabajadores de estaciones de servicio representados en la provincia.

“El monto sigue siendo de bolsillo, y no debe llevar ningún tipo de descuento. Por lo tanto, en el mes de mayo, los petroleros que se desempeñan en las estaciones de servicio y deban permanecer en sus hogares cobrarán entre $2.400 y $3.500 menos. Cabe aclarar que aquellos afiliados que trabajan de manera normal deberán recibir su salario completo”, indicaron.

Finalmente, aclararon que para aquellos trabajadores que se desempeñan en playas de estacionamiento, lavaderos, lubricentros, aeroplantas, mecánicos de surtidores, etc. (que son unos 1.000 los representados), también nucleados en el sindicato, seguirán percibiendo el 68% de los salarios acordado en abril, debido a que esas actividades siguen suspendidas en el marco de la cuarentena, recordaron.