La Asociacion Empresaria Hotelera Gastronomica Cordoba continúa reclamando al gobierno provincial que declare la emergencia del sector.

Tras la protesta realizada ayer en distintos puntos de la provincia, especialmente en la capital provincial, los voceros del sector destacan que las pérdidas que padecen obligan a tomar medidas urgentes.

Según afirman, las restricciones impuestas ante la pandemia del coronavirus siguen golpeando con dureza a dos actividades que viven una crisis de varios años.

"Muchos han quedado en el camino. Por eso es necesaria una ley de emergencia, tal como expresamos ayer en todo el país. Sin ella, más del 80 por ciento va a tener que cerrar", señaló Fernando Faraco, director ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba.

Dicha ley pide exenciones a impuestos y servicios públicos "que hoy están siendo devastadores para el sector", añadió en diálogo con Canal 10.

"Hay que seguir pagando tarifas, que incluso aumentan, aunque no se esté trabajando. No podemos hacer frente a esos costos porque no estamos teniendo ingresos. No hay más capital de trabajo. Algunos usan capital propio, privado. Los que hayan podido ahorrar porque han sido seis años dramáticos, de recesión", amplió.

En ese marco, la habilitación de asistencia de público a bares y restaurantes, que se dará desde la próxima semana, supone un mero alivio.

"Los establecimientos gastronómicos están armados para un 100% de facturación. Tienen una estructura de costos para todas las mesas. Si a eso le bajamos el 50% de la capacidad, estamos abriendo simplemente para salvar algunos costos", aseveró.

Hoteles alojamiento

Desde la Asociación ponen especial énfasis en la situación de los hoteles alojamiento, cuya rehabilitación ya fue dispuesta en otras provincias.

"Entendemos la situación de pandemia. Vamos a colaborar con los protocolos. Pero no entendemos lo que pasa con los hoteles alojamiento. En otras ciudades que también están en fase 5 ya fueron habilitados, pero acá no. No hay equilibrio entre provincias", destacó Faraco.