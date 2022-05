Luego del discurso de Cristina el viernes en Chaco, el ambiente quedó caldeado en la arena del oficialismo. La vicepresidenta hizo explícitas sus diferencias con el rumbo económico del gobierno y apuntó directamente contra Martín Guzmán. El ministro de economía salió a responderle y defender su gestión: "Durante su gobierno hubo logros muy importantes pero tambien hubo problemas de consistencia macroeconómica". El planteo del ministro es que el modelo que propone el kirchnerismo -con sus logros incluidos- no es sostenible en el tiempo.

En una larga entrevista brindada a Urbana Play FM, Guzmán opinó sobre el acuerdo con el FMI, el gran divisor de aguas dentro del Frente de Todos. "Lo que nosotros planteamos es que sin un acuerdo con el FMI va a haber menos dólares. Y cuando en Argentina hay menos dólares, hay ajuste. El no acuerdo era ajuste, había que lograr un acuerdo de no ajuste que fue lo que logramos", disparó. Además, admitió que el hecho de que el kirchnerismo haya votado en contra de ese proyecto "tiene impacto en las expectativas", un punto que para la visión de Guzmán es central: "Necesitamos que el programa sea creíble, que cada vez se diga más que no hay dudas del programa que se está llevando adelante".

Otro de los grandes temas económicos en agenda es la inflación, que se disparó a 6,7% en marzo. Guzmán anticipó que la inflación de abril va a estar alrededor de 6%. "Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes. Abril es menos malo que marzo", indicó.

Consultado sobre la cuestión salarial, aseguró que el crecimiento real de los ingresos de los trabajadores "es un objetivo compartido por todos los que formamos parte de este gobierno", aunque marcó diferencias en cuanto a cómo lograrlo. Para Guzmán, es la baja en la desocupación la que va a dar paso a la recuperación del salario: "Cuanto más baja es la desocupación, más se empodera a los trabajadores y trabajadoras y se pueden establecer condiciones para que la recuperación del salario sea vigorosa".

Los proyectos del kirchnerismo

Para el ministro de Economía, "es una obviedad" que el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil debe adelantarse, algo que reclamó Máximo Kirchner días atrás. Sin embargo, Guzmán retrucó que "eso se discute en el Consejo del Salario y vamos a mantener la discusión ahí" y no en el Congreso.

Por otra parte, el titular de la cartera económica se refirió al proyecto de moratoria para jubilados que se presentó el kirchnerismo en el Congreso: "Ese es un proyecto legislativo. Estaremos prestándole atención, analizándolo. El gobierno no fue parte de la preparación".

Otro punto de tensión entre los cercanos al presidente y quienes responden a Cristina Fernández es el manejo de la política de energía. "Los subsidios energéticos no segmentados favorecen a los ricos", disparó Guzmán con mira telescópica, y se preguntó: "¿En qué país del mundo funcionó tener subsidios energéticos de 3 ó 4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente deja de querer?". En ese sentido, defendió la segmentación en tres partes que propone el Ejecutivo.

De bonos y planes

El ministro reafirmó la decisión gubernamental de no abrir más altas para el programa Potenciar Trabajo y dijo que "la forma genuina de incluir es la generación de trabajo" y que apunta "a que el número de Potenciar Trabajo se vaya reduciendo". Por último, sobre el bono de 18 mil pesos dijo que desde el gobierno esperan que la cantidad de inscriptos supere a la del IFE, aunque no quiso dar más precisiones.