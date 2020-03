Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará proyectos de ley al Congreso Nacional para suspender los desalojos y congelar los precios de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por 180 días para afrontar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, las repercusiones entre corredores inmobiliarios e inquilinos no tardaron en llegar.

Aún se desconoce si el proyecto se aprobará vía sesión virtual de los legisladores nacionales o por decreto de necesidad y urgencia. Los corredores inmobiliarios se mostraron a favor del congelamiento de precios.

"Dentro de las pautas del proyecto, se van a suspender los desalojos. Los inmobiliarios CPCI de Córdoba estamos totalmente de acuerdo," indicó Virginia Manzotti, del Colegio Provincial de Corredores Inmobiliarios de Córdoba.

Y adelantó que probablemente se hagan acuerdos verbales tácitos al respecto. "Queremos que inquilinos y propietarios no se muevan de sus casas. La idea es proteger a las familias, cuidarlas por sobre todas las cosas y garantizar el bien común", afirmó.

Además, expresó que esperarán el proyecto de ley para evaluar los casos de aquellos inquilinos que no puedan abonar el alquiler. "Lo más importante es la intermediación del profesional para conocer la realidad de inquilinos y propietarios", adujo.

PROYECTO DE ALQUILERES Y VS DESALOJOS COLEGIO PROFESIONAL

En tanto, desde la Federación de Inquilinos también se expresaron en conformidad con el proyecto de ley, aunque expresaron su preocupación por otros aspectos no contemplados en los anuncios.

Maximiliano Vittar, abogado y referente de Inquilinos Córdoba, puntualizó sobre la situación de aquellos trabajadores informales que no pueden generar ingresos al no salir a trabajar. En ese sentido, plantean la suspensión del pago de alquileres hasta tanto pase la crisis y puedan abonarlo.

Otra de las situaciones que proponen es la prórroga automática del alquiler para aquellos contratos que se están venciendo, ya que en contexto de cuarentena los inquilinos no pueden salir a buscar una nueva vivienda.

Asimismo, insisten en que se acepten las transferencias bancarias como forma de pago de alquiler y expensas sin ningún tipo de recargo. Si no se da esta posibilidad, piden que no corra interés alguno hasta tanto el inquilino no pueda resolver el pago.

Por otra parte, Vittar recordó que no hay medidas previstas para el caso de hoteles familiares o pensiones estudiantiles. Además, remarcó la importancia de la suspensión de los desalojos "independientemente de que la justicia esté de feria. Apelamos a que tengan una consideración no sólo las inmobiliarias sino los propietarios. Realmente es una situación crítica merece el apoyo de la sociedad sino el entendimiento de que la situación es complicada", concluyó.