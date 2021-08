La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó en los últimos 8 meses a 40 mil potenciales empleadores a que regularicen la situación de sus trabajadores y trabajadoras, luego de cruzar información y corroborar potenciales irregularidades con sus empleados.

La situación de las personas que trabajan ´en negro´ en el país es un problema de larga data, y las estimaciones señalan que cerca del 35 por ciento de quienes componen la Población Económicamente Activa (PEA) en Argentina, tienen trabajo no registrado y por lo tanto no cuentan con acceso a remuneraciones justas, vacaciones pagas, jubilación, obra social y otros derechos con los que cuentan los trabajadores registrados.

El organismo recaudador envió las notificaciones al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) de los empleadores, induciéndolos a regularizar la situación de las personas que desempeñan tareas en sus empresas. De acuerdo a lo informado por AFIP, los potenciales empleadores notificados pertenecen a los rubros de servicios, comercio, intermediación financiera, industria y construcción, entre otros.

Desde la dependencia, afirman que realizaron los relevamientos través de evaluaciones sistémicas y cruces de información, para identificar posibles situaciones donde no se estaría cumpliendo con la normativa laboral, ya sea la no registración de trabajadores o la sub declaración de salarios. En aquellos casos que se detectaron altos niveles de facturación y otros indicadores, se procedió a notificar para que regularicen la situación de sus trabajadores.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, la mira está puesta principalmente sobre actividades consideradas de mayor riesgo, es decir aquellos sectores que presentan elevados niveles de informalidad.