Este miércoles es día hábil y por esto algunos comercios del centro, pese a que rige un DNU con restricciones, abrieron sus puertas. Durante el martes, además, algunos empresarios marcharon contra las medidas del Gobierno.

José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, planteó en diálogo con Canal 10 que desde la entidad no alentaron la movilización. "No estamos en contra de que la gente se manifieste pero nosotros no hemos convocado a la marcha", expresó.

Viale se mostró de acuerdo con las medidas necesarias para reducir los contagios y adquirir más vacunas pero lamentó que esto no suceda a pesar de que se resienta la economía. De igual modo, remarcó que la institución debe respetar la ley.

Por otro lado, señaló que muchas empresas quedan fuera del Repro y que le solicitaron a la Provincia que "les dé una mano" y "habilite alguna línea de crédito" ya que necesitan dinero para poder cubrir gastos.