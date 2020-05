El mes pasado, el costo de vida estuvo impactado de lleno por los efectos del aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, mientras se espera que este mes suceda algo similar.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el jueves la variación que registró el índice de precios al consumidor durante abril, mes cuya economía estuvo condicionada por el aislamiento social y obligatorio.

De acuerdo a estimaciones privadas, la suba sostenida de precios se habría ubicado por encima del 2%. De cumplirse esa proyección, la medición mensual marcaría una disminución de 1,2 puntos porcentual respecto a marzo, periodo donde la inflación volvió a trepar impulsada por los rubros Educación y Alimentos, y se aceleró al 3,3%.

Por otra parte, el Indec explicó que introdujo algunas modificaciones en su relevamiento debido a las restricciones para hacer trabajo de campo debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

"Si bien la metodología del IPC contempla el tratamiento de los precios faltantes y no observados, se avanzó intensa y anticipadamente en la captura de datos y análisis de relevamiento por vías no presenciales tales como la consulta telefónica, el correo electrónico y la modalidad on line con los informantes que habitualmente utilizan estos medios para comunicarnos sus precios y cuyos valores no dependen del día de relevamiento", aclaró la entidad estadística.