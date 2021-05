En las últimas semanas el Banco Central comenzó a acelerar el ritmo de compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y, sumado ello a un alza en el valor del oro, viene aumentando sus reservas netas y, por ende, las brutas.

Las tenencias del BCRA superaron por primera vez en el año el rubicón de u$s 41.000 millones, al situarse en u$s 41.265 millones, lo que significa un incremento de u$s 1764 millones respecto del 31 de diciembre.

Por otro lado, desde la consultora ACM estimaron que las reservas netas ya se encuentran por encima de los u$s 7053 millones. Las mismas se ubicaban en torno a los u$s 4500 millones a mediados de febrero.

En lo que va de 2021, la autoridad monetaria, cepo mediante y con la soja cerca de u$s 600 en las última semanas, logró hacerse de unos u$s 5200 millones en el MULC.

Sin embargo, en los primeros meses de este año no lograba que hubiera un repunte en el total de reservas, ya que había algunos factores que le jugaban en contra, como el pago de deuda (u$s 1152 millones a organismos) y la depreciación del oro, commodity que el Banco Central tiene entre sus reservas.

Fuente: El Cronista.