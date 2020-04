El presidente Alberto Fernández adelantó que este lunes firmará un decreto de necesidad y urgencia para facilitarle a los intendentes del país la autoridad para controlar los precios.

Para esto, modificará la Ley de Defensa de la Competencia. De esta manera, los mandatarios de las localidades podrán controlar el incremento de los precios en los comercios de cercanía, que en los últimos días presentaron aumentos de hasta el 30 por ciento.

En una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, el mandatario nacional aseguró que con esta medida "vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de la competencia y de sancionar directamente a esos lugares”.

Las fiscalizaciones realizadas por la AFIP y Defensa al Consumidor registraron un enorme incumplimiento en las tarifas por parte de muchos comercios de barrio. Cabe recordar que la secretaría de Comercio había dispuesto retrotraer los precios más de 2 mil productos a los valores del 6 de marzo.

“¿Por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo?, ¿Por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”, resaltó el presidente.