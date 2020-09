El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó en una entrevista a Radio 10 que el dólar blue “es un mercado delictivo" porque se "puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito".

Este martes, el funcionarios anunció nuevas medidas que desalientan la compra de dólares para ahorrar. El cupo de 200 dólares mensuales seguirá vigente. Sin embargo, la compra de moneda extranjera estárá alcanzada por Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) con una alícuota del 30% y la retención por impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales en un 35%.

Sobre las medidas recientes, Pesce afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados", y dijo que "estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro".

No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones" de personas.

"La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó el titular del Banco Central.

Pesce justificó la necesidad de “normalizar el mercado cambiario, que estaba sufriendo distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda que estamos teniendo de dólar para ahorro en el segmento oficial”.

El funcionario recordó que el endeudamiento del sector privado entre 2015 y 2019 fue de US$ 20.000 millones, un 84%, “y esto nos está trayendo también distorsiones porque esta deuda comienza a vencer”.