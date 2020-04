El dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, Hugo Basilotta, se quejó de aquellos empresarios que "utilizan" el parate en sus fábricas para echar trabajadores o, incluso, plantear una rebelión fiscal.

En una entrevista brindada a BAE, Basilotta señaló: “Veo mal los despidos y las suspensiones de trabajadores. De ninguna manera puede pasar, eso es lo último que tiene que hacer un verdadero empresario, nunca despedir a sus trabajadores. A mi suegro le fue mal en la vida y nunca dejó de pagar un sueldo o echó a un trabajador. Seguimos esas pautas, llegó el momento de perder, hay que saber perder en la vida y estamos preparados. Esa es la realidad, se enoje quien se enoje ”.

Sobre una cadena de mensaje que circularon algunos empresarios llamando a una rebelión fiscal, Basilotta indicó: “No se puede hacer una rebelión de nada, tenemos espalda para aguantar desde hace más de 75 años. Cada uno maneja su empresa como quiere. Me gustaría ver los pasaportes y todas las propiedades que tienen muchos de los que se quejan. Porque en la época buena a todos nos gusta viajar, gastar y comprar autos. Si no tienen espalda para cuando viene mal la mano, no es problema mío ”.

Para ejemplificar la forma en que maneja su empresa financieramente, el empresario apuntó que “siempre hay que tener reservas para dar el ejemplo. Una empresa es como una familia, si entran 10 y gastas 11 te va a ir mal. Si a nosotros en Guayma nos entran 100 de ganancia, reinvertimos 70, gastamos 20 y guardamos 10 para cuando viene algo inesperado o una economía mala”

“Vamos a salir, probablemente la vamos a pasar mal todos, faltará un largo tiempo para recuperarnos, hay que tener fe. Tenemos un país hermoso, tenemos que dejar de pelearnos un poco y no gastar pólvora en chimangos ”, concluyó.