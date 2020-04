El Sindicato de los Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y el Sindicato de Petroleros de Chubut acordaron miles de suspensiones y una reducción del 50% en los salarios, en medio al brote de la pandemia del coronavirus, para poder mantener los empleos.

"No tenemos otra alternativa. Si no firmamos, las empresas productoras no le van a reconocer a las pequeñas empresas el salario y muchos van a quedar sin cobrar", aseguró Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de los Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa

"Nosotros tenemos 20 mil compañeros que están en la casa. El camino es buscar un acuerdo. Puede haber mucho decreto y ayudas pero si no hay respaldo de alguien, estas pequeñas empresas van a la quiebra", manifestó el dirigente.

Respecto a la situación general del mercado petrolero en la cuenca neuquina, Pereyra manifestó que "el problema es que, al no haber demanda, hay 4 yacimientos que cerraron. YPF tiene los tanques llenos en la refinería y nos da su propio petróleo porque está repleto". "Cuando llegue el momento de hacer frente a los honorarios, seguramente que no los van a pagar. Ese es el problema. Tuvimos que firmar para garantizar que los compañeros cobren algo sin que las empresas cierren", remarcó.