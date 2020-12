Según un relevamiento realizado entre el 4 y el 18 de diciembre por Cámaras y Centros Comerciales adheridos a la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), el 10% de los comercios formales de Córdoba cerró sus puertas de modo definitivo, como consecuencia de varios factores, pero principalmente por la cuarentena impuesta frente a la pandemia de Covid 19.

En diálogo con cba24n.com.ar el presidente de Fedecom, Ezequiel Cerezo, explicó que el impedimento de la apertura de locales durante los últimos meses agravó la crisis económica que venía padeciendo el sector.

Ezequiel Cerezo - Presidente de Fedecom - Relevamiento by cba24n.com.ar

"Hay comercios que han cerrado sus puertas físicas para pasar a la informalidad, a comercializar su producto de una manera diferente, sin una visibilidad de un local a la calle" indicó.

"El aislamiento ha hecho que los comercios tuvieran que rebuscárselas para vender de manera no presencial y esta no presencialidad hace reducir costos ", sostuvo, en relación a quienes cerraron comercios y se pasaron a la venta "on line" por redes sociales.

El relevamiento indica cuáles han sido los rubros más castigados en estos meses y las ciudades y localidades más afectadas, en los siguientes gráficos:

Los ganadores:

Las únicas ganadoras en estos meses han sido las grandes plataformas de venta "on line" por la comercialización vía electrónica y redes sociales, lo que según el informe, "ha propiciado que el comercio ilegal se desarrolle de una manera exponencial aún en localidades pequeñas de la provincia de Córdoba".

Incremento de la venta ilegal:

Por otro lado, también se analizó el notable aumento de la venta ilegal, que obviamente avanza potenciada por las crisis, afectando a los comercios formales.

De acuerdo con los datos relevados, este tipo de comercialización se incrementó 20% en relación a diciembre de 2019.

Datos técnicos:

