Desde la semana pasada, la operatoria con moneda extranjera está restringida en la banca digital en las entidades de todo el país.

A cinco días de que los bancos no vendan dólares al público en general y con las nuevas medidas restrictivas, José Simonella, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, explicó los motivos a Canal 10: "Los bancos están obligados a consultar la base de datos de Anses antes de abrir una cuenta o realizar una operación de cambio a una persona para saber si son beneficiarios de un plan o de un programa de ayuda social, porque en esos casos no le pueden vender dólares ni abrir una cuenta en dólares".

En diálogo con Crónica matinal, Simonella afirma que la Anses provee esa información en un sistema que se debe ingresar manualmente, cliente por cliente. "Los bancos manifiestan que de esta forma no pueden trabajar, porque con la pandemia la única forma de comprar dólares es por medio de la página de internet de los bancos. Y esa consulta, por ende, debería ser automática", explicó.

"Lo que piden los bancos es que se le provea esa base automatizada para poder hacer una consulta online y Anses dice que lo que tienen es esto, con una consulta que demora 35 segundos pero a todas luces no es operativa para los bancos por la forma que tienen de operar. Mientras esas diferencias no se zanjen, mientras el Banco Central no logre que la Anses se lo automatice o entre por declaración jurada y la acepte como era antes, los bancos van a estar virtualmente sin vender porque si no se exponen a sanciones", adujo el titular del CPCE.

La visión del gobierno. "No hay impedimentos para que los bancos vendan dólares"

Sobre las reservas líquidas del Banco Central, que en la actualidad rondan los mil millones de dólares, Simonella indicó que el gobierno "debería revisar la dificultad que tiene con el tipo de cambio. Hoy trascendió que estarían evaluando transitoriamente mejorar las retenciones, o de ofrecerles un tipo de cambio un poco más actualizado, a los efectos de que liquiden los stocks de soja que tienen los productores agropecuarios y que no lo hacen, porque el dólar que reciben es de 50".

"Cuando uno tiene una brecha tan larga, el desaliento a las exportaciones es muy grande y el aliento a las importaciones también. Esto genera un efecto contraproducente sobre las reservas, que ya están muy golpeadas. El Banco Central no resiste mucho tiempo más, más allá que haya puesto este súper cepo. Para decirlo con palabras del propio Alberto Fernández cuando el Presidente era candidato, es una piedra en una puerta giratoria, no salen pero tampoco entran divisas", aseguró.

Pese a las restricciones en la compra de dólares, Simonella manifestó su preocupación porque que el Banco Central ha seguido vendiendo dólares y dijo que esta situación "debería hacer reflexionar al gobierno sobre la necesidad de generar certidumbre. Para ello va a tener que presentar un plan consistente desde el punto de vista de política fiscal y política monetaria para de esa forma comenzar a generar credibilidad y comenzar a detener el drenaje de divisas, porque el precio" -140 pesos el dólar blue- "es muy alto. Aunque el gobierno no tiene un problema de precios por lo menos en el tipo de cambio libre o del dólar ahorro, sino que lo que tiene es un problema de credibilidad que hace que los argentinos huyan del peso buscando refugiarse en el dólar", concluyó.