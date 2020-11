El reconocimiento oficial de las últimas horas es que, actualización mediante, posiblemente el universo de personas alcanzadas por el Aporte a las grandes fortunas sea mayor a las 9.300 que se habían anticipado, merced a un informe realizado.

Las críticas al proyecto no son pocas, por eso la cuestión demanda un repaso respecto a detalles. Que no estén incluidos en los patrimonios la tenencia de campos y que se apunte a propiedades personales no es una cuestión menor.

La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, apuntó a esa faceta en declaraciones recientes: "Nadie va a tener que vender sus máquinas ni sus campos. El aporte no afecta la producción, sino que recae sobre la riqueza de los individuos que está financiada".

En un repaso televisivo, se realizó un entrecruzamiento para determinar qué debería poseer una familia para tener que abonar un porcentaje de aquello.

Qué es una gran fortuna

Los cuestionamientos van desde la confiscación y la consecuente desinversión hasta tener que desprenderse de bienes para pagar.

Sin embargo, que la cuenta se realice de acuerdo a valores fiscales y no de mercado resulta una gran ventaja para quienes se oponen. Los inmuebles, por caso, tienen esos costos muy por debajo de su costo real, de mercado.

A eso hizo referencia en las últimas horas el ministro de Economía de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, como argumento para su oposición: "El proyecto no aporta. Porque no va sobre la necesidad de actualizar los valores".

En la actualidad, un millón de contribuyentes paga el impuesto a los bienes personales. Y no son pocos de estos los que consideran que la cuestión es un re-tributo sobre la tenencia. La diferencia, claro está, es que la normativa sólo exige un pago único. Y por los datos conocidos, le corresponde sólo el 0,01% de ese total de personas.

El programa "Brotes verdes", de C5N, estimó que en la actualidad, un caso presunto de alguien que se encuentre en condiciones de pagarlo, debería posser "una mansión propia, una quinta de fin de semana, más un vehículo Audi y una camioneta 4x4, además de un edificio para renta de cinco pisos, como así también un millón de dólares en bonos y acciones en empresas relevantes".

Con todo eso, en el casi hipotético, el patrimonio fiscal llegaría a los $ 247 millones. Debería pagar, en tal caso, unos 4,9 millones de pesos.