En medio de la difícil situación económica y social que derivó de la pandemia mundial de Covid-19, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, comenzó a mandar al Veraz a los contribuyentes que tengan deuda con entidad.

La semana pasada envió notificaciones masivas en las cuales intima a contribuyentes morosos a regularizar su situación, o, de lo contrario, será incluido en la base de datos de deudores Veraz - gestionada por la firma Equifax- informó Gustavo Campos, socio de Tax & Legal de PwC Argentina.

Estar incluido en la base de datos del Veraz implica un gran perjuicio a la hora de gestionar un crédito, ya que se trata de una central de información privada que concentra y publica la situación fiscal o financiera de personas físicas o jurídicas, que es fuente de consulta de bancos y distintos sectores económicos para conocer la conducta de una persona determinada, recordó Campos, en declaraciones a iProfesional.

"La inclusión en dicho registro es una herramienta que, si bien ya ha sido usado en el pasado, en el marco actual de la pandemia y con el cierre del año fiscal, no es una medida adecuada y va a generar que un sin número de contribuyentes queden en esta base de datos con todo lo que ello implica", sostuvo.

Cómo se enteran los afectados

"Los contribuyentes se notifican de esta medida mediante un correo al domicilio fiscal electrónico. Sin embargo, un gran número de personas no siempre recibe estos mensajes, por lo cual si no entra a revisar la página de Rentas, no se pone al corriente de los plazos" advirtió Campos.

El experto sostuvo que en Rentas "no manejan un criterio concreto a la hora de enviar a los deudores al Veraz".

Qué dice el mensaje de notificación

Éste es el mensaje enviado por parte de la firma Equifax en representación de Rentas:

"Nuestro cliente Rentas de la Provincia de Córdoba, nos solicita que le informemos que registre su nombre un atraso en el pago de sus impuestos. Por tal motivo, entendemos conveniente que dentro del plazo de 20 días corridos a partir de la recepción de la presente Ud. pueda plantear ante Rentas de la Provincia de Córdoba cualquier discrepancia que tenga respecto de lo informado. Cumplido dicho plazo, Rentas de la Provincia de Córdoba nos confirmará si continúa registrando el atraso en el pago de los impuestos, en cuyo caso podrá solicitarnos que incluyamos esta información en nuestra base de datos, o si la situación ha sido regularizada, en cuyo caso no se hará mención alguna en nuestra base de datos sobre el pedido originario de nuestro cliente "

Las consecuencias ante esto son que el contribuyente, al quedar incluido en la base de datos Veraz, luego tiene inconvenientes para ingresar al sistema crediticio, ya que figura en este registro de incumplidores, recordó Campos.

Por otra parte, a la fecha, si bien crearon el programa de títulos de deuda para cancelar deudas, no existe un plan de pago para cancelar estas obligaciones.

