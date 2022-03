Legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) reavivaron la interna de la coalición opositora, al exponer distintas posturas sobre el proyecto de dolarización de la economía presentado por el diputado nacional de ese espacio Alejandro Cacace, alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el senador Martín Lousteau,

Después de las duras críticas que recibió ayer la iniciativa por parte del presidente del Comité Nacional de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, varios diputados de JxC se abroquelaron en defensa de Cacace, con críticas al espacio que conduce el mandatario norteño.

"Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad", había publicado Morales en Twitter, ni bien se conoció un video (también subido a sus redes sociales) en el cual Cacace explicaba los alcances de su proyecto.

El mandatario jujeño, titular del Comité Nacional de la UCR, añadió que "creer que con 7 artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez" y consideró que "estos planteos ortodoxos y neoliberales ya los conocemos".



Por su parte, el propio Cacace salió a defender su proyecto y respondió las críticas del gobernador Morales, al interpretar que "la inflación es un grave problema de nuestra economía, que lleva mucho tiempo sin solución".



"Creo que debemos animarnos a pensar políticas que lo resuelvan, con datos y evidencias, sin prejuicios ni agresiones. Demos ese debate en la UCR Nacional", subrayó el legislador puntano en una serie de mensajes publicados en las redes sociales.

En declaraciones a la radio AM 990, el propio Cacace siguió explicando su proyecto y reclamó "sacar la agresión y el prejuicio de la discusión".



"Si descalificamos la idea solo por un título, no vamos a salir de los problemas nunca", argumentó.



Para Cacace el proyecto "tiene que ver con la historia monetaria de nuestro país" porque nuestra "historia es devaluación más inflación y la pérdida de 13 ceros de la monedad" que llevó a la pérdida de confianza en el peso.



En respuesta a las consideraciones de Morales sobre esta iniciativa, el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias consideró que términos como "payasesco", "irresponsable", "ingenuo" y "estúpido" no son palabras" que puedan dirigirse contra "un diputado de su propio partido por quien acusa a los demás de no querer el diálogo".



El legislador agregó además que el jujeño se comporta como si hubieran "palomas para afuera y halcones hacia adentro" de la coalición opositora.

De este modo expuso las críticas que buena parte de JXC ya no oculta hacia Morales, a quien acusan de mantener "una actitud complaciente" con el oficialismo y una postura "intransigente, con mano de hierro", hacia adentro de la propia alianza.



También los diputados radicales que responden a Martín Lousteau (el sector al que responde Cacace) se abroquelaron para defenderlo.



"Espero que pida disculpas por el exabrupto. Está hablando de un diputado nacional que ha presentado un proyecto con el que se puede coincidir o no, pero que ofrece una propuesta para resolver el principal problema de la Argentina. ¿Tiene una mejor? Preséntela", posteó el diputado y economista Martín Tetaz.

Para el diputado Emiliano Yacobitti, (aliado de Lousteau) "las expresiones de Gerardo Morales pasan los límites del diálogo y el entendimiento, faltándole el respeto no solo a un diputado nacional sino también a un militante del partido que preside".

En tanto, su par Jimena Latorre (diputada radical por Mendoza) expuso también su repudio ante los dichos de Morales, al afirmar que "rechazaba terminantemente" esas expresiones y consideró que un legislador no debe "pedir aprobación para ejercer una representatividad".



"Rechazo la legitimación de representar a través de la descalificación y los insultos. Ni payaso, ni ingenuo", remarcó Latorre, quien calificó Cacace como "un correligionario con iniciativa".

Télam