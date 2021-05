El Gobierno nacional recibió más de $ 223.000 millones extras como parte de los ingresos por el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, un impuesto por única vez que se sancionó por ley a fines del año pasado y que alcanza a quienes posean más de 200 millones de pesos de patrimonio personal.

"La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia", dijo la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

De acuerdo a los datos preliminares informados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las causas presentadas para evitar el pago, sólo fue de alrededor de 200 casos sobre más de 12.000 personas alcanzadas.

De este modo, a pesar de los anuncios de oposición y críticas al aporte, caso el 80% del universo potencial cumplió con sus obligaciones y sólo un grupo marginal de millonarios, iniciaron acciones legales para no pagar el Aporte solidario y extraordinario.

En tanto, frente a los contribuyentes que no completaron las declaraciones juradas o no ingresaron los pagos correspondientes, la DGI abrió los procedimientos para analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.

Cómo se reparte lo recaudado

De acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte Solidario y extraordinario serán destinados del siguiente modo:

El 20%, unos $45.000 millones, serán destinados a financiar la política sanitaria mediante la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico .

Del mismo modo, una cifra similar se destinará a subsidiar a las pymes para sostener tanto a sostener puestos de trabajo (20%) y a inyectar recursos en las becas Progresar (20%).

Otro 25%, unos $55.000 millones de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Finalmente, el 15% de lo recaudado, más de $33.000 millones, serán destinados a la mejora de la Salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).