Siete tips para conseguir casas en venta al mejor precio

Estar atento al mercado inmobiliario y tener la mejor asesoría, son sólo algunos tips a seguir para conseguir las casas en venta al mejor precio. Prepararse para hacer una oferta tiene sus secretos, sólo hay que estar dispuesto a descubrirlos.

La buena noticia es que a través de este artículo se revelarán los mejores consejos y/o recomendaciones para conseguir con éxito la compra de casas en venta. Así como los pasos a seguir antes de concretar la operación.

Pasos para comprar casas a la venta

Como ocurre en cualquier transacción, hay una serie de trámites y/o pasos a seguir antes de comprar casas en venta. Conocerlos hará más sencillo el proceso y le permitirá a los compradores identificar los aspectos importantes para realizar una oferta. Ellos son:

- Establecer un presupuesto para invertir en una casa.

- Definir las características de la vivienda y realizar la búsqueda en base a ello.

- Elegir un servicio y/o agente inmobiliario.

- Hacer una selección de casas y visitarlas.

- Conocer los gastos administrativos derivados de la compra y su respectivo costo.

- Concretar la compra. Firmar los papeles de propiedad.

¿Cómo conseguir el mejor precio?

Encontrar la casa ideal toma su tiempo. Cuando se hace clic con la propiedad hay que hacer todo lo posible para destacar dentro de las otras ofertas que reciben los propietarios.

No se trata de convertirse en un experto, sino de aprender de las experiencias de otros y los consejos de los profesionales para conseguir el mejor del mercado de venta de casas.

1. Contratar a un experto

Buscar, visitar, negociar. La venta de casas es un proceso que no tiene por qué hacerse solo, más si hay expertos y/o profesionales que se dedican a asesorar de manera oportuna, tanto a compradores como vendedores.

2. Valorar positivamente la propiedad

Siempre habrá cosas por mejorar en una propiedad. Pero, no hay que olvidar que ese ha sido un lugar especial para otra familia. Es por ello que se aconseja hacer valoraciones positivas de la propiedad y destacar las fortalezas.

No se trata de minimizar las cosas a mejorar, sino de dar una buena impresión a los vendedores para que consideren la oferta.

3. Formas de pago

Ofrecer a los vendedores las formas de pago más atractivas y que mejor se ajusten a sus deseos, así como estar abierto a negociar hasta llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

4. Papeles completos

En el caso del comprador los papeles a presentar son menores que los trámites que debe hacer el vendedor. Aún así, es importante tener todo a la mano para facilitar la transacción, sobre todo aquellos relacionados con el crédito hipotecario.

Si se tiene duda sobre la documentación, se puede consultar al agente inmobiliario.

5. Explorar el mercado

Tomarse el tiempo que sea necesario marca la diferencia si se desea conseguir las casas en venta al mejor precio. El mercado inmobiliario es dinámico y en el momento que menos se espera pueden aparecer oportunidades impensadas.

Por tanto, vale la pena aguardar y no apostar por apostar hasta estar seguro de que es la mejor inversión.

6. Conocer la situación legal de la vivienda

Si se trata de una herencia, si el propietario debe venderla para saldar una hipoteca o si está por marcharse del país, son datos que a simple vista parecen no tener mayor importancia. Sin embargo, la realidad es que pueden ser de gran ayuda al momento de encarar y/o realizar una oferta.

Claro, siempre teniendo presente el valor real de la propiedad y ofreciendo un trato o precio razonable al comprador. El objetivo no es aprovecharse de la situación, sino de hacer una oferta irresistible.

7. No tener miedo a negociar

Los vendedores quieren recibir una cifra, esto no significa que no estén dispuestos a negociar. Además, una propiedad mucho tiempo a la venta no es conveniente y nada se pierde con negociar.

Con estos tips de seguro no te perderás de una gran oportunidad de compra y, lo mejor, a un excelente precio. ¿Tomaste nota?