Como todos los meses, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió los datos del costo en agosto de la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia y de la Canasta Básica Total que marca la línea de pobreza en Argentina, con aumentos de 0,7% respecto a julio en el primer caso y del 1,2% en el segundo.

Así, una familia de 4 miembros necesitó durante el mes pasado $68.359 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $29.213 para no ser considerada indigente. Mientras que para el caso de una familia con 5 miembros (pareja y tres menores) necesitó $71.899 para no ser pobre y $30.726 para no ser indigente.

Teniendo en cuenta que en setiembre el Salario Mínimo, Vital y Móvil llegó a los $29.160, ese monto apenas alcanza para que una familia no caiga en la indigencia, y representa menos de la mitad del costo de la Canasta Básica Total que incluye además de alimentos, bienes y servicios (vestimenta, ocio, transporte, alquileres, electricidad, gas, etc).

De los datos relevados por el INDEC en agosto, se desprende también que si bien las dos canastas tuvieron aumentos con relación a julio, ambas estuvieron por debajo del índice de inflación de agosto que fue del 2,5%.

No obstante ello, en los últimos 12 meses el incremento de la Canasta Básica de Alimentos estuvo en el 55,5%, por encima de la inflación, que en el mismo período fue del 51,4%. En el caso de la Canasta Básica Total, en un año acumula un aumento del 50,3% en línea con la inflación de igual lapso de tiempo.

Finalmente, en lo que va de 2021, mientras la inflación registró un alza de 32,3%, la Canasta Básica de Alimentos subió el 28,8% mientras que la Total se incrementó un 26,1%, en ambos casos por debajo del índice inflacionario.