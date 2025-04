"Estamos ganando": las desinformaciones de los medios durante la guerra de Malvinas

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 se desarrollaron dos guerras: por un lado el enfrentamiento entre soldados argentinos e ingleses en Malvinas, y por el otro, la guerra que contaron parte de los medios argentinos: una crónica completamente diferente a la realidad.

La foto “trucha”

El 3 de abril de 1982, un día después de que las tropas argentinas hayan desembarcado en las islas, los principales diarios del país publicaron una foto de cinco soldados con una bandera argentina que flameaba. El diario Clarín difundió la imagen con el epígrafe “Soldados reponen la bandera argentina en las Malvinas”. Otros medios se sumaron a la publicación en los días subsiguientes.

Según dan cuenta diversas investigaciones, la foto habría sido tomada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), incluso antes de que comiencen los combates. La misma se repartió impresa en papel fotográfico y fue distribuida a diarios y agencias el mismo 2 de abril. Apenas habían transcurrido horas del desembarco y era imposible que esa imagen hubiese sido enviada desde las islas.

También es notoria la similitud con la famosa fotografía tomada por Joe Rosenthal en Iwo Jima, Japón, el 23 de febrero de 1945. Esta última muestra a cinco marines de los Estados Unidos y a un médico de la Armada estadounidense alzando la bandera de dicho país en el monte Suribachi, durante la Segunda Guerra Mundial. Como dato de color, el autor de la imagen ganó un premio Pulitzer por la misma.

El 3 de abril de 1992, en el décimo aniversario del conflicto, el propio diario Clarín reconoció la mentira en una nota titulada “La foto ‘trucha”.

¿Estamos ganando?

Una de las tapas más recordadas y nombradas al hablar de cómo los medios cubrieron la Guerra de Malvinas es aquella de la revista GENTE, cuyo título rezaba: ¡Estamos ganando!

La lógica llevaría a pensar que lo que había detrás de esa publicación era una complicidad con la dictadura, sumada a un altísimo grado de amarillismo. Esa conclusión sería bastante correcta, pero hay un dato más: El slogan no fue inventado por la revista, sino que surgió de una publicidad oficialista que fue divulgada en otros diarios algunos días antes.

El 4 de mayo, La Nación publicó en las primeras páginas del diario una pancarta que decía: “Ya estamos ganando! Argentinos, a vencer! Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro!”. Se trataba de una especie de publicidad oficialista, mezclada con un mensaje de aliento para la población, que pasaba malos momentos económicos debido a las políticas del Gobierno Militar.

Dos días después, el sexto del mismo mes, la revista Gente descontextualizó ese slogan y lo ubicó en su tapa con letras amarillas y un recuadro de fondo. “Martes. 16.10 hs. Puerto Darwin, Islas Malvinas. Soldados argentinos esperan posible desembarco. Sin embargo, solo se registra un ataque aéreo. Dos aviones ingleses son abatidos”, se lee en la portada, junto con una imagen de soldados argentinos a punto de disparar, con la posición “cuerpo a tierra”.

La imagen y la frase pasarían a la posteridad como un ejemplo de fake news y abrirían los ojos de mucha gente que creía ciegamente en los medios de comunicación.

Seguimos ganando, seguimos mintiendo

No conforme con lo publicado unos días antes, el 27 de mayo Gente replica la mentira en continuado y titula: “Seguimos ganando”. Para ese momento, la victoria inglesa estaba casi asegurada.

No conformes con el encabezado, varios años después los propios trabajadores de la revista admitieron que la foto estaba adulterada: El avión que se ve en la imagen no estaba pasando por ese lugar, y el impactante humo negro que se ve salir del buque inglés no era más que una pequeña columna de humo, similar a la que sale de una chimenea cuando se hace un asado.

El hundimiento del Belgrano, de largo

Una clásica forma de desinformar es omitir. No siempre la técnica es tan burda como la mentira: a veces, los medios de comunicación “seleccionan” la información que destacan y “omiten”, “olvidan”, o le quitan importancia a ciertos hechos. El hundimiento del crucero ARA General Belgrano es un ejemplo perfecto de esta clase de situaciones.

En el ataque realizado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror fue clave para determinar el destino de la guerra. En el ataque habían fallecido 323 argentinos, casi la mitad de la totalidad de las bajas de todo el conflicto. Para tomar consciencia de lo que significó, el saldo de británicos fallecidos durante toda la guerra fue de 255. Sin embargo, en una nueva complicidad con el gobierno de turno, los diarios no hicieron hincapié en este hecho.

“Una calma tensa se vive en las Malvinas después de la batalla”, tituló La Nación. Allí se informa el hundimiento, aunque de forma secundaria: en la esquina inferior izquierda, se publicó un recuadro de la información oficial disponible hasta el momento.

Un día después, La Nación publicó en su tapa un título más contundente: “Fuera de la zona del bloqueo fue hundido el crucero Gral. Belgrano”. Sin embargo, en contradicción a la noticia principal, en sus primeras páginas el diario decidió anunciar ese día la famosa publicidad oficial de “Ya estamos ganando!”.