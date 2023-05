Muy frecuentemente, la obsolescencia programada nos pega una patada en la cara. Es más frecuente, incluso, de lo que creemos. Cada vez que queremos descargar una app y nuestro celular arroja la leyenda: “tu dispositivo no es compatible con esta versión”. Sucede, dicen desde el club Cybercirujas, porque las empresas desarrolladoras hacen que la demanda del equipo sea cada vez mayor para correr las mismas aplicaciones. De ese modo, en un par de años nuestro teléfono queda fuera de uso.

“Si comparamos con otras computadoras el caso de los celulares es uno de los más complejos”, dice Cristían Rojo, cyberciruja de Córdoba. ¿La razón? Los teléfonos móviles vienen diseñados para que sea difícil abrirlos y acceder a sus piezas. “Ciertas marcas lo hacen aún más difícil, porque si no vas al servicio técnico de su marca rompes la garantía. Después de todo, ¿el celular es tuyo o de la marca que te lo vendió?”, se pregunta Rojo y recomienda usar sistemas operativos que no sean Android.

En el foro Cyebrciruja, “karateca” Soldan, uno de los fundadores del movimiento, escribió: "Los Android que comercializa Google están llenos de software innecesario cuya principal función es trackear y recolectar información privada. El software de trackeo es tremendamente pesado en términos de procesamiento y hace que nuestro celular se ralentice. Quizás si no te interesa que te trackeen al menos puede interesarte tener un teléfono que ande fluido pese a tener unos cuantos años encima".

Los consejos del gurú, docente y militante del cirujeo tecnológico se pueden leer en este foro: https://cybercirujas.rebelion.digital/foro/

Rojo aconseja también utilizar programas libres. “Para eso hay una aplicación, una tienda de apps libres llamada F-Droid —dice y apunta a la idea de reutilización— También, puedes darle un nuevo propósito a ese viejísimo celular. Ponerle mucha música y usarlo como un reproductor, o una estación de juegos. Todo esto apuntando a otro de los problemas graves de la humanidad. En materia de producción de computadoras nos comportamos como si los recursos fueran ilimitados. Es importante que reutilicemos para evitar el proceso más contaminante de todos: producir un nuevo equipo”.

Meter mano

El mayor riesgo al manipular dispositivos electrónicos es perder la información. Para quienes no conocen de electrónica, ese es quizás el primer freno para “meter mano”. Con los servicios de almacenamiento y los resguardos de información, este temor cayó un poco en desuso. Rojo sugiere perder el miedo a meter mano. “Una vez pregunté quién tenía computadoras viejas para experimentar entre mis amigos y conocidos y al rato tenía casi diez ofrecidas. Busquen que van a encontrar. En una de esas rescatan varias de ellas y las puedes dar a quien las necesite”, cuenta.

“No, solo hace falta tener la actitud de aprender si es que algo no sabes y compartir lo que ya sepas. Tenemos de todo en nuestras huestes, desde gente que no ha estudiado nada relacionado a la computación hasta otras doctoradas en el tema. Si no tienes muchas experiencias previas este es un espacio donde te podemos acompañar para ir aprendiendo”, finaliza.