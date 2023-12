Un año después del Nunca Más de la Comisión Sabato se hizo en Buenos Aires el Juicio a las Juntas: sesenta testigos que habían declarado ante la Conadep Córdoba reiteraron allí su testimonio. María Elena Mercado fue una de ellas, su relato forma parte del libro Si te dicen que no es cierto, memorias de la Conadep Córdoba. También declaró en ese juicio el presidente de la Delegación Córdoba, Luis Armando Rébora, quien se refirió ahí al macabro mosaico de la actividad del terrorismo de Estado en el Tercer Cuerpo de Ejército.

Juicios en los Tribunales Federales de Córdoba

Después de derogadas en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner las leyes que aseguraban la impunidad de los perpetradores, entre 2008 y 2023 hubo 13 juicios por delitos de lesa humanidad en los Tribunales Federales de Córdoba, para los cuales fue fundamental el trabajo realizado por la Conadep local. Entre ellos, la megacausa La Perla La Ribera, que duró casi cuatro años.

Luciano Benjamín Menéndez, 13 perpetuas

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, recibió 5 condenas a prisión perpetua en Córdoba. Otras 8, en Tucumán, Salta, La Rioja, San Luis y Mendoza.

Perpetuas para Jorge Rafael Videla y otros perpetradores

El presidente y jefe del Ejército, integrante de la primera junta de comandantes de la dictadura, Jorge Rafael Videla, fue condenado en Córdoba a perpetua por los homicidios de 31 prisioneros en la Cárcel Penitenciaria. Fue la primera vez que se lo volvió a condenar después del Juicio a las Juntas de 1985.

De los 120 represores condenados aquí, 45 recibieron la pena de prisión perpetua. Algunos, dos y hasta tres perpetuas.

Delitos probados por la Justicia Federal de Córdoba

Homicidio calificado, homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y lesiones gravísimas. Homicidio agravado doblemente calificado por alevosía y pluralidad de participantes, tentativa de homicidio, imposición de tormentos seguida de muerte. Sustracción de un menor de 10 años. Abuso deshonesto, violación (crímenes sexuales tratados desde 2012 como delitos autónomos después de habérselos considerado, sin discriminar, como tormentos). Allanamiento ilegal, usurpación y robo de las empresas del Grupo Mackentor. Homicidio agravado por placer o codicia. Abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento.

El proyecto político detrás de estos actos delictivos

Al prologar en 1999 la segunda edición del informe de la Conadep Córdoba, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas sostuvo que “de la lectura de este informe podrán sacarse algunas conclusiones sobre los fundamentos ideológicos de la brutal represión encarada por la dictadura militar y el proyecto político subyacente detrás de semejantes actos delictivos”.

Mataron por las imposiciones de la deuda externa

Acerca del proyecto político de la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976, el presidente de la Conadep Córdoba, Luis Armando Rébora, dijo en 1985 durante una entrevista con el diario Puntal de Río Cuarto que mataron para cumplir con las imposiciones de la deuda externa. Y sostuvo la necesidad de incluir la defensa de los derechos humanos en la formación de las nuevas generaciones.

Rébora, textual:En un país que ha sufrido lo que ha sufrido este país, indudablemente es necesario formar conciencia sobre los derechos humanos. Nosotros creemos entonces que eso debe incorporarse como materia en todos los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria. Pero nosotros vamos más allá, creemos que también debe incorporarse como materia en las academias policiales y en las escuelas militares, porque aquí falta un estado de conciencia que le permita entender a un individuo que ejerce el poder del Estado, que el Estado no puede transformarse en un Estado delincuente. Cuando se encuentra frente a un delincuente debe aplicarse la Justica y la ley, pero nunca la Ley del Talión, que es lo que se hizo aquí durante la represión (…).

−¿Usted cree que esta materia debería contemplar estrictamente la cuestión represiva, o tendría que abarcar otros aspectos?

−Por supuesto que los derechos humanos empiezan por el derecho a la vida y a la justicia porque si eso no existe todo lo demás no tiene sentido. Pero creo que ahora ya tenemos que pasar a los otros derechos humanos, a los que hacen a la esencia misma de una vida digna. Digo alimentación, digo vivienda, digo trabajo, digo salud, digo salario digno. El derecho a la vida se afirma cuando todos estos derechos se concretan, porque son la esencia de la vida digna de ser vivida. Yo tengo que hablar ahora en una mesa redonda sobre el tema de la deuda externa y los derechos humanos.

−¿Y qué relación hay entre una y los otros?

−Las imposiciones de pago de la deuda externa están violando estos derechos que yo menciono. Vale decir, un país que tiene que utilizar el mayor porcentaje de su producto bruto para el pago de la deuda externa no puede destinarlo ni a la educación ni a la vivienda, ni a la salud ni a los salarios dignos, ni a ninguna de esas cosas (…). O pagamos la deuda, o cumplimos con los derechos humanos.

−¿Lo represivo tuvo alguna relación con el incremento de la deuda externa?

−Indudablemente.

−¿Por qué?

−Eso está fundamentado en la doctrina de seguridad del Estado que se imponía de afuera, y todo lo que se impone se paga. Eso se pagaba con los préstamos cuantiosos que permitieron enriquecerse a muchos de los jerarcas, por no decir la mayoría, de los jerarcas que manejaron el Proceso. No hay más que ver el listado de los préstamos otorgados a empresas particulares, empresas que en su mayoría han sido vaciadas… Porque si esos créditos hubieran sido aplicados al desarrollo de las empresas, tendríamos una industria floreciente.

−¿Y para eso mataron?

−Para eso mataron…

−¿A usted le parece que en general esto está claro en la conciencia de la gente?

−No, no. Por eso creo que es imprescindible toda la etapa de esclarecimiento que se está realizando. Además, salvo algunos sectores, no ha habido partido político que no haya tenido su dosis de colaboracionismo con el Proceso. Inclusive el propio partido gobernante. Y en nuestro partido (Demócrata Progresista) desgraciadamente ello fue llevado al máximo (…)

Luis Armando Rébora, rector de la Universidad Nacional

En 1986, el ex presidente de la Conadep Córdoba fue el primer rector electo por la Asamblea Universitaria después de la dictadura. Casi por unanimidad, sin votos en contra. Durante las sublevaciones carapintadas de 1987 acompañó a los estudiantes en la toma de todas las facultades

y la movilización masiva en las calles.

Luis Armando Rébora murió el 3 de septiembre de 2010 a los 91 años.

Dedicatoria

Si te dicen que no es cierto, memorias de la Conadep Córdoba está dedicado a Rubén Arroyo, fallecido mientras se hacía el libro, cuya participación en la Conadep Córdoba fue fundamental.

Y a las pibas y los pibes que desconocen lo que en el libro se cuenta.